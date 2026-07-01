Người mua vàng lỗ nặng

Đà giảm của vàng miếng SJC vẫn đang tiếp diễn trong phiên giao dịch sáng ngày 1/7, kéo giá bán mặt hàng này rơi xuống vùng sát vùng 146 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tiếp tục lùi sâu trong phiên giao dịch sáng 1/7, hiện giao dịch quanh vùng 146,4 triệu đồng/lượng. Ảnh: Thế Bằng.

Sáng nay (1/7), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương giảm 600.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch liền trước, giá vàng miếng cũng đã giảm 1 triệu đồng mỗi lượng. Tính từ đầu tuần đến nay, mặt hàng này đã mất hơn 2 triệu đồng/lượng. Với việc giá giảm liên tiếp trong 3 phiên cộng thêm mức chênh lệch giá mua - bán, người mua vàng từ đầu tuần đang tạm lỗ hơn 5 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng vài ngày.

Không chỉ SJC, hàng loạt doanh nghiệp vàng lớn trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng điều chỉnh giảm giá vàng miếng trong sáng nay, hiện phổ biến bán ra quanh vùng 146 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC LIÊN TỤC GIẢM SÂU Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4

Giá vàng nhẫn trong nước cũng ghi nhận biên độ giảm tương tự vàng miếng trong sáng nay. Công ty SJC đang giao dịch giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 143,3 - 146,3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, nhẫn tròn của thương hiệu Phú Quý, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải được mua vào quanh vùng 143-143,4 triệu/lượng, trong khi giá bán ra dao động quanh vùng 146-146,5 triệu đồng.

Riêng giá vàng nhẫn 999 của Công ty Mi Hồng ghi nhận mức biến động khác thị trường, đi ngang ở chiều mua và giảm 300.000 đồng ở chiều bán, hiện cố định ở mức 144 - 145,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm sâu chủ yếu do chịu áp lực từ sự suy yếu của giá vàng thế giới. Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay đã giảm hơn 30 USD (-0,8%) xuống còn 3.975 USD /ounce.

Nếu quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới rơi vào khoảng 130 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước hơn 16 triệu đồng/lượng.