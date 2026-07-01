Giá vàng thế giới trượt dài

Giá vàng thế giới hiện đã rơi xuống quanh vùng 3.983 USD/ounce. Đây cũng là vùng đáy của kim loại quý kể từ tháng 11 năm ngoái.

Giá vàng thế giới rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch mới nhất, giá vàng thế giới tiếp tục giảm 23,5 USD so với giá chốt phiên liền trước và hiện dao động quanh vùng 3.983 USD /ounce. Đáng chú ý, đây cũng là mức giá thấp nhất của kim quý kể từ tháng 11/2025. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ cũng giảm 43 USD xuống 3.995 USD /ounce.

Tính từ đầu tháng 6 đến nay, giá mặt hàng này đã giảm hơn 11%. Bên cạnh đó, kim loại quý hiện ghi nhận mức giảm theo quý mạnh nhất kể từ quý II/2013, đặc biệt khi xung đột tại khu vực Vịnh Ba Tư làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Chuyên gia Edward Meir nhận định thị trường vẫn còn khá lo ngại về mức độ bền vững của Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Mỹ và Iran. Chính điều này đang tạo áp lực lên giá vàng vì các nhà đầu tư chưa nhìn thấy nhiều tín hiệu tích cực ở phía trước.

Ở các thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 1,9% lên 59,42 USD /ounce, nhưng vẫn đang hướng tới mức giảm theo quý mạnh nhất kể từ quý I/2020. Giá bạch kim giảm 1,6% xuống 1.549,47 USD /ounce, trong khi giá palladium giảm 0,6% xuống 1.206,17 USD /ounce. Cả hai kim loại này đều đang trên đà ghi nhận mức giảm trong cả tháng và quý.

Trái ngược hoàn toàn với giá vàng, thị trường chứng khoán Mỹ đón nhiều tín hiệu tích cực khi chỉ số S&P 500 và Nasdaq ghi nhận quý tăng mạnh nhất kể từ năm 2020 bất chấp xung đột tại Trung Đông. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones ghi nhận mức tăng theo quý mạnh nhất kể từ năm 2022.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch 30/6 (giờ Mỹ), chỉ số Dow Jones tăng 136,46 điểm (+0,26%) lên 52.319,20 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 58,93 điểm (+0,79%) lên 7.499,36 điểm, còn NASDAQ Composite tăng 393,58 điểm (+1,52%) lên 26.213,72 điểm.

Tương tự, giá dầu thô cũng bật tăng trong phiên giao dịch mới nhất sau khi xuất hiện thông tin Iran sẽ không gặp các đặc phái viên của Mỹ, qua đó làm gia tăng căng thẳng đối với thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai bên trong cuộc xung đột đã kéo dài 4 tháng, theo Reuters.

Hợp đồng tương lai dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 0,69% lên 73,45 USD /thùng. Trong khi đó, hợp đồng tương lai dầu WTI tại Mỹ tăng 0,91% lên 70,13 USD /thùng.

Theo CME FedWatch Tool, các nhà giao dịch hiện định giá khoảng 67% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Ngoài ra, giới đầu tư đang chờ báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP công bố vào ngày 1/7 (giờ Mỹ) và báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố vào ngày 2/7 để có thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ của Fed.