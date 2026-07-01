Giá vàng thế giới tăng vọt

Giá vàng tăng hơn 2%, tiến sát 4.100 USD/ounce khi hoạt động sản xuất của Mỹ chậm lại và thị trường đánh giá lại triển vọng chính sách của Fed.

Giá vàng giao ngay trở lại mốc 4.100 USD/ounce. Ảnh: Bloomberg.

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay đang giao dịch gần mức cao nhất trong phiên, áp sát ngưỡng 4.100 USD /ounce, sau khi số liệu mới nhất cho thấy lĩnh vực sản xuất của Mỹ tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng trong tháng vừa rồi.

Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM) vừa công bố Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất giảm xuống 53,3 điểm trong tháng 6, từ mức 54 điểm của tháng 5 - mức cao nhất kể từ tháng 5/2022. Kết quả này thấp hơn dự báo của giới phân tích, vốn kỳ vọng chỉ số sẽ giữ nguyên ở mức 54 điểm.

"Bước sang tháng 6, hoạt động sản xuất của Mỹ vẫn duy trì trong vùng mở rộng, song tốc độ tăng trưởng đã chậm lại so với tháng trước", Susan Spence, Chủ tịch Ủy ban Khảo sát Doanh nghiệp Sản xuất của ISM, nhận định.

Theo bà Spence, trong 5 chỉ số cấu thành PMI, chỉ số Đơn đặt hàng mới và Sản lượng đều tăng với tốc độ chậm hơn trong tháng trước. Trong khi đó, chỉ số Thời gian giao hàng của nhà cung cấp tiếp tục cải thiện, còn các chỉ số Việc làm và Hàng tồn kho đều khởi sắc, trong đó hàng tồn kho lần đầu quay trở lại vùng mở rộng.

Giá vàng áp sát trở lại mốc 4.100 USD /ounce. Ảnh: TradingView.

Ngay trước thời điểm ISM công bố dữ liệu, giá vàng giao ngay đã tăng lên mức cao nhất trong phiên là 4.108,20 USD /ounce. Sau đó, kim loại quý giao dịch quanh 4.094,56 USD /ounce, tăng 2,17% so với phiên trước.

Các cấu phần của báo cáo phản ánh bức tranh trái chiều của ngành sản xuất Mỹ. Trong khi đơn đặt hàng mới và việc làm cải thiện, sản lượng lại suy yếu. Đáng chú ý, áp lực giá tiếp tục giảm bớt trong tháng 6.

Theo Bloomberg, giá vàng tăng trong bối cảnh giới đầu tư đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ sau những phát biểu mới nhất từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại hội nghị thường niên của các ngân hàng trung ương.

Tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương thường niên do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tổ chức ở Sintra (Bồ Đào Nha), Warsh nhấn mạnh Fed sẽ không đưa ra "định hướng trước" về lộ trình điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới. Theo ông, đây là một sự thay đổi đáng kể trong cách thức điều hành chính sách của Fed.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Fed cho biết những rủi ro liên quan đến áp lực giá đã giảm bớt trong vài tuần gần đây. Tuy nhiên, ông vẫn tái khẳng định quyết tâm đưa lạm phát quay trở lại mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Mỹ.