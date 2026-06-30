Nhà đầu tư nước ngoài đang 'bán' mạnh chứng khoán Việt Nam

Áp lực bán của khối ngoại tiếp tục phủ bóng thị trường chứng khoán Việt Nam khi gần 1.200 tỷ đồng bị rút ròng trong phiên 30/6, tập trung vào nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.

Khối ngoại đã rút ròng hơn 15.400 tỷ đồng khỏi thị trường Việt Nam trong tháng này. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 30/6 trong sắc xanh sau nhịp hồi phục nhẹ, bất chấp áp lực rung lắc vẫn xuất hiện ngay từ đầu phiên. Dòng tiền cải thiện cùng lực đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc các ngành tài chính - ngân hàng, hệ sinh thái Vingroup và đầu tư công đã giúp chỉ số VN-Index dần lấy lại cân bằng trong nửa cuối buổi sáng trước khi duy trì trạng thái tích cực cho đến hết phiên.

Một điểm đáng chú ý là thanh khoản đã phát tín hiệu cải thiện sau phiên suy giảm trước đó. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn hôm nay đạt khoảng 20.300 tỷ đồng , tăng 11% so với phiên liền trước.

Kết phiên, VN-Index tăng 5,04 điểm (+0,3%) lên 1.860,01 điểm. Trái ngược với diễn biến của sàn HoSE, chỉ số HNX-Index trên sàn Hà Nội giảm 4,83 điểm (-1,5%) xuống 313,16 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,62 điểm (+0,5%) lên 129,94 điểm.

Thị trường chung hôm nay tiếp tục phản ánh trạng thái phân hóa mạnh. Toàn thị trường ghi nhận 340 mã tăng (gồm 29 mã tăng trần), 902 mã giữ tham chiếu và 308 mã giảm (gồm 8 mã giảm sàn).

VN-Index biến động trong biên độ hẹp quanh vùng 1.850-1.860 điểm. Ảnh: TradingView.

Ở nhóm vốn hóa lớn, rổ cổ phiếu VN30 ghi nhận trạng thái khá cân bằng với 14 mã tăng, 2 mã đứng giá và 14 mã giảm. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng từ diễn biến của một số cổ phiếu có tỷ trọng lớn, chỉ số VN30-Index vẫn giảm hơn 8 điểm, lùi về dưới mốc 2.000 điểm.

Lực đỡ quan trọng nhất của thị trường hôm nay tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Bộ đôi VIC (+1,3%) và VHM (+1%) tiếp tục đóng góp đáng kể vào đà tăng của chỉ số VN-Index. Bên cạnh đó, nhiều mã khác cũng giao dịch tích cực như MCH (+2,3%), VPL (+1,5%), VCB (+0,3%), GEX (+3,5%), VGC (+4,8%), MBB (+0,4%), GVR (+0,6%) và TPB (+1,5%), giúp chỉ số duy trì sắc xanh bất chấp áp lực bán vẫn hiện diện ở nhiều nhóm ngành.

Ở chiều ngược lại, LPB giảm 2,2% trở thành cổ phiếu tạo áp lực lớn nhất lên thị trường. Theo sau là hàng loạt bluechip như HPG (-1,5%), VNM (-2,3%), TCB (-0,9%), STB (-1,5%), MWG (-1,1%), ACB (-1,1%), BSR (-1%), CRV (-4,4%) và GAS (-0,4%), phần nào kìm hãm đà phục hồi của chỉ số chính.

Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng với quy mô khá lớn, lên tới gần 1.200 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lũy kế kể từ đầu tháng, nhóm nhà đầu tư này đã bán ròng hơn 15.000 tỷ đồng chứng khoán Việt Nam.

Áp lực xả hàng của khối ngoại hôm nay tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu vốn hóa lớn như VPB bị bán ròng 339 tỷ đồng ; FPT (- 195 tỷ đồng ), VNM (- 194 tỷ đồng ) và HPG (- 186 tỷ đồng ).

Ở chiều ngược lại, khối ngoại vẫn giải ngân chủ yếu vào cổ phiếu VIC với giá trị khoảng 61 tỷ đồng , tiếp đến là GEX (+ 60 tỷ đồng ) và VCB (+ 56 tỷ đồng ).