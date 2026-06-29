VN-Index giảm mạnh nhất nửa tháng

Dù cổ phiếu ngân hàng đồng loạt khởi sắc và số mã tăng áp đảo, VN-Index vẫn lao dốc gần 17 điểm do lực bán mạnh tại các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc hệ sinh thái Vingroup.

VN-Index giảm hơn 17 điểm trong phiên 29/6. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên điều chỉnh mạnh nhất trong khoảng nửa tháng trở lại đây khi áp lực chốt lời gia tăng đáng kể tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Diễn biến này khiến VN-Index đánh mất gần 17 điểm dù đa số cổ phiếu trên thị trường vẫn duy trì được sắc xanh.

Bước vào phiên giao dịch ngày 29/6, chỉ số VN-Index mở cửa đã đối mặt với lực bán mạnh ngay đầu phiên tại các cổ phiếu có sức ảnh hưởng lớn đến chỉ số như "họ Vingroup". Đà giảm của nhóm vốn hóa lớn khiến chỉ số nhanh chóng lùi sâu và gần như không có cơ hội hồi phục trong suốt thời gian còn lại của phiên.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền vẫn có xu hướng tìm đến nhiều nhóm ngành như tài chính - ngân hàng, đầu tư công, xây dựng, điện và năng lượng. Không ít cổ phiếu trong các nhóm này ghi nhận mức tăng tích cực, giúp thị trường nghiêng về phía bên mua. Tuy nhiên, do quy mô vốn hóa và mức tác động lên chỉ số không đủ lớn, những nỗ lực này vẫn không thể bù đắp áp lực bán mạnh từ nhóm dẫn dắt, khiến VN-Index khép phiên trong sắc đỏ.

Thanh khoản thị trường tiếp tục là điểm đáng chú ý khi chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn chỉ đạt khoảng 18.600 tỷ đồng , tăng khoảng 7% so với phiên liền trước nhưng vẫn duy trì ở vùng thấp nếu so với mặt bằng trung bình của những tuần gần đây.

Kết phiên, VN-Index giảm 16,94 điểm (-0,9%) xuống còn 1.854,97 điểm, là mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 8/6. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index tăng 0,16 điểm (+0,1%) lên 317,99 điểm và UPCoM-Index tăng 0,4 điểm (+0,3%) lên 129,32 điểm.

Giao dịch thực tế trên thị trường vẫn khá tích cực với 413 mã tăng (gồm 22 mã tăng trần), 840 mã giữ tham chiếu và 298 mã giảm (gồm 12 mã giảm sàn).

Tương tự, rổ cổ phiếu VN30 cũng ghi nhận 21 mã tăng và chỉ 9 mã giảm. Dẫu vậy, chỉ số VN30 vẫn mất hơn 4 điểm, lùi xuống còn khoảng 2.004 điểm do các mã có tỷ trọng lớn đồng loạt suy yếu.

VN-Index giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 6. Ảnh: TradingView.

Tâm điểm của phiên giao dịch tiếp tục là nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. Cụ thể, cổ phiếu VIC giảm 4,7%, VHM giảm 3,7%, VRE giảm 2,7% và VPL giảm 0,3% đã kéo chỉ số chung đi xuống. Theo thống kê, riêng 4 cổ phiếu này đã lấy đi hơn 22 điểm của VN-Index, lớn hơn mức giảm thực tế của toàn chỉ số.

Đáng chú ý, sau khi thiết lập đỉnh lịch sử mới trong phiên 24/6, cổ phiếu VIC liên tục chịu áp lực chốt lời. Đà điều chỉnh kéo dài trong các phiên gần đây đã khiến thị giá cổ phiếu này lùi về 217.200 đồng/đơn vị. Dù vậy, với mức giá hiện tại, VIC vẫn là doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn nhất thị trường khi đạt xấp xỉ 1,7 triệu tỷ đồng .

Ngoài nhóm "họ Vingroup", chỉ số VN-Index còn chịu sức ép từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác như TCX (-1,3%), SAB (-1,4%), FPT (-0,6%), VNM (-0,4%), VJC (-0,5%) và OCB (-1,2%).

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Trong đó, LPB (+3,2%) là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho chỉ số, bên cạnh BID (+1,7%), VCB (+1%), TCB (+1,2%), MBB (+1,4%), VPB (+1,1%), CTG (+0,9%), STB (+1,6%), cùng với MCH (+2,5%) và GVR (+1,6%). Tuy nhiên, mức tăng của nhóm này vẫn chưa đủ để trung hòa lực kéo giảm rất lớn từ các cổ phiếu bất động sản vốn hóa lớn.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, sau một số phiên giao dịch tích cực, khối ngoại đã quay trở lại bán ròng với giá trị gần 800 tỷ đồng trên toàn thị trường. Áp lực xả hàng tập trung chủ yếu tại VHM với giá trị bán ròng 419 tỷ đồng , tiếp theo là VIC bị bán 80 tỷ đồng và FPT và bị bán 73 tỷ đồng .

Ở chiều mua, dòng vốn ngoại giải ngân mạnh nhất vào MWG với giá trị mua ròng 83 tỷ đồng , theo sau là VCB (+ 56 tỷ đồng ), HPG (+ 39 tỷ đồng ).