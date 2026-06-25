Cổ phiếu Vingroup giảm, VN-Index đi xuống

Áp lực chốt lời tại nhóm cổ phiếu Vingroup đồng loạt xuất hiện trong phiên 25/6, khiến VN-Index mất gần 15 điểm và chấm dứt chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp.

VN-Index giảm gần 15 điểm do thiếu nhóm ngành dẫn dắt. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giảm điểm đáng chú ý trong ngày 25/6 khi VN-Index đánh mất thành quả tăng điểm của phiên trước đó. Sau chuỗi 3 phiên đi lên liên tiếp với động lực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, áp lực chốt lời xuất hiện mạnh tại các mã chứng khoán này đã khiến chỉ số nhanh chóng đảo chiều.

Ngay từ đầu phiên, diễn biến của VN-Index gần như phụ thuộc hoàn toàn vào biến động của nhóm cổ phiếu "họ Vin". Trong phần lớn thời gian giao dịch, chỉ số dao động trong biên độ tăng 15-18 điểm theo nhịp tăng giảm của các mã VIC, VHM, VPL và VRE. Trong khi đó, các nhóm ngành còn lại không xuất hiện đủ động lực để đóng vai trò cân bằng hay dẫn dắt thị trường.

Một điểm đáng chú ý là dòng tiền tiếp tục có dấu hiệu thận trọng. Thanh khoản trên cả 3 sàn chưa cho thấy sự cải thiện đáng kể, thậm chí còn sụt giảm so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 17.100 tỷ đồng , giảm khoảng 11%, phản ánh tâm lý dè dặt của nhà đầu tư sau nhịp tăng nóng trong những phiên gần đây.

Kết phiên, VN-Index giảm 14,95 điểm (-0,8%) xuống 1.863,07 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 1,42 điểm (+0,45%) lên 319,44 điểm và UPCoM-Index tăng 1,32 điểm (+1%) lên 128,7 điểm.

Thị trường hôm nay nghiêng về bên bán nhưng không quá tiêu cực. Toàn thị trường ghi nhận 366 mã giảm (gồm 9 mã giảm sàn), 883 mã giữ tham chiếu và 302 mã tăng (gồm 16 mã tăng trần).

Trong rổ cổ phiếu VN30, áp lực bán chiếm ưu thế với 18 mã giảm giá, 4 mã đứng tham chiếu và chỉ 8 mã tăng giá. Chỉ số VN30-Index vì vậy giảm hơn 5 điểm, lùi xuống còn 2.004 điểm.

Tác nhân chính kéo lùi VN-Index tiếp tục là nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. Sau chuỗi tăng mạnh trước đó, các cổ phiếu này đồng loạt chịu áp lực chốt lời với VIC giảm 2,4%, VHM giảm 1,9%, VPL giảm 2,9% và VRE giảm 2,3%.

Theo dữ liệu giao dịch, riêng nhóm cổ phiếu Vingroup này đã lấy đi hơn 12 điểm của VN-Index trong phiên hôm nay. Điều này một lần nữa cho thấy mức độ phụ thuộc ngày càng lớn của chỉ số chính vào một số cổ phiếu vốn hóa "siêu" lớn trong bối cảnh dòng tiền chưa lan tỏa rộng ra toàn thị trường.

VN-Index rung lắc mạnh quanh vùng 1.860-1.880 điểm. Ảnh: TradingView.

Bên cạnh đó, thị trường còn chịu ảnh hưởng tiêu cực từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác như BSR (-3,7%), GAS (-2,3%), CTG (-1,2%), GVR (-1,6%), VCB (-0,3%) và BID (-0,5%).

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn duy trì được diễn biến tích cực như TCB (+2,8%), HVN (+3,1%), STB (+1,4%), VJC (+2,2%), TCX (+1,6%), LPB (+0,9%), VPX (+2,6%), POW (+2,8%), VPB (+0,6%) và SAB (+1,7%). Tuy nhiên, lực đỡ từ các cổ phiếu này không đủ lớn để giúp VN-Index đảo chiều trong bối cảnh áp lực bán tập trung mạnh vào nhóm vốn hóa lớn.

Một yếu tố khác gây áp lực lên tâm lý thị trường là hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài.

Dù quy mô giao dịch đã thu hẹp đáng kể so với các phiên gần đây, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng với giá trị hơn 1.100 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Áp lực bán tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM với giá trị bán ròng khoảng 180 tỷ đồng , CTG gần 160 tỷ đồng và FPT khoảng 137 tỷ đồng .

Ở chiều mua vào, LPB là cổ phiếu được khối ngoại gom mạnh nhất với giá trị mua ròng khoảng 43 tỷ đồng . Theo sau là POW (+ 39 tỷ đồng ), BMP (+ 22 tỷ đồng ).