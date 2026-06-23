Cổ phiếu LPBank tăng dựng đứng khi xuất hiện cổ đông Phạm Nhật Vượng

Cổ phiếu LPB bất ngờ tăng kịch trần với thanh khoản đột biến sau khi LPBank báo cáo về cổ đông mới là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup.

Cổ phiếu LPB tăng kịch trần trong phiên 23/6. Ảnh: LPB.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên tăng điểm trong ngày 23/6. Tuy nhiên, bức tranh bên dưới chỉ số tiếp tục cho thấy sự phân hóa mạnh khi động lực chủ yếu vẫn đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là hệ sinh thái Vingroup và một số ngân hàng.

Ngay từ đầu phiên, lực cầu quy mô lớn đã xuất hiện khá bất ngờ, kéo thanh khoản toàn thị trường tăng vọt so với những phiên trước đó. Giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 33.000 tỷ đồng , gần gấp đôi phiên liền trước.

Kết phiên, VN-Index tăng 11,13 điểm (+0,6%) lên 1.869,04 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 5,32 điểm (+1,7%) lên 326,38 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm nhẹ 0,33 điểm (-0,35%) xuống 127,43 điểm.

Dù các chỉ số chính duy trì sắc xanh, độ rộng thị trường lại phản ánh một thực tế trái ngược. Toàn thị trường ghi nhận 407 mã giảm (gồm 12 mã giảm sàn), 876 mã giữ tham chiếu và 269 mã tăng (gồm 16 mã tăng trần).

Diễn biến tương tự cũng xuất hiện trong rổ VN30 khi số lượng cổ phiếu tăng và giảm gần như cân bằng. Kết phiên, VN30-Index vẫn tăng gần 15 điểm lên 1.995 điểm nhờ tác động vượt trội từ một vài mã vốn hóa lớn.

Tâm điểm của thị trường tiếp tục là VIC. Cổ phiếu này tăng hơn 4% lên 229.000 đồng/cổ phiếu, tiến sát vùng đỉnh lịch sử và trở thành nhân tố quan trọng nhất nâng đỡ VN-Index.

Theo thống kê, riêng VIC đã đóng góp hơn 15 điểm tăng cho chỉ số chung, mức ảnh hưởng vượt xa phần lớn các cổ phiếu còn lại trên thị trường. Điều này cũng lý giải vì sao VN-Index tăng mạnh dù số lượng mã giảm giá vẫn áp đảo.

Bên cạnh VIC, nhóm ngân hàng cũng góp phần hỗ trợ đáng kể cho đà đi lên của thị trường, tiêu biểu có LPB (tăng trần), TCB (+3,7%), VPB (+2,1%), VHM (+0,4%), HDB (+1,6%), ACB (+1,6%), BID (+0,5%), CTG (+0,4%) và STB (+0,7%).

Cổ phiếu LPBank được mua vào mạnh mẽ. Ảnh: TradingView.

Đáng chú ý, LPB trở thành một trong những cổ phiếu thu hút sự quan tâm lớn nhất thị trường. Thanh khoản của mã này tăng mạnh trong 2 phiên gần đây. Riêng phiên 23/6, giá trị khớp lệnh đạt khoảng 380 tỷ đồng , cao gấp 4-5 lần mức bình quân thông thường. Ngoài ra, cổ phiếu còn xuất hiện giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị vượt 7.500 tỷ đồng .

Sự bùng nổ của LPB diễn ra trong bối cảnh LPBank vừa công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, cập nhật đến ngày 23/6.

Theo danh sách này, một cổ đông mang tên Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn điều lệ ngân hàng. LPBank cho biết đây là thay đổi mới so với thời điểm cuối năm 2025 khi tên cổ đông này được bổ sung vào danh sách từ ngày 23/6.

Ngân hàng không công bố thêm các thông tin liên quan ngoài họ tên và tỷ lệ sở hữu. Với tỷ lệ nắm giữ 4,894%, cổ đông này vẫn chưa thuộc nhóm cổ đông lớn theo quy định hiện hành, vốn yêu cầu sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, đây là khoản đầu tư cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, được thực hiện từ nguồn tiền nhàn rỗi. Sau giao dịch, ông Vượng sẽ không tham gia hoạt động quản trị, điều hành hay kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng.

Khối ngoại cũng có động thái tích cực khi quay lại mua ròng khoảng 1.400 tỷ đồng sau 5 phiên bán ròng liên tiếp. Tâm điểm mua vào là VIC với giá trị lên tới 2.771 tỷ đồng , chủ yếu thông qua giao dịch thỏa thuận. Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài cũng giải ngân vào LPB (+ 62 tỷ đồng ) và BID (+ 42 tỷ đồng ).

Trong khi đó, áp lực bán ròng tập trung tại một số cổ phiếu lớn như HPG (- 200 tỷ đồng ), TCB (- 154 tỷ đồng ), MWG (- 130 tỷ đồng ).