Chứng khoán lại giảm

VN-Index quay đầu giảm gần 6 điểm trong phiên 19/6 sau nỗ lực giữ sắc xanh bất thành. Áp lực bán tại nhóm ngân hàng và nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số lùi về 1.824 điểm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 19/6 trong trạng thái điều chỉnh khi áp lực bán gia tăng tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt thuộc nhóm ngân hàng, bất động sản và tiêu dùng. Dù một số mã trụ nỗ lực nâng đỡ thị trường trong phần lớn thời gian giao dịch, lực cầu nhìn chung vẫn khá thận trọng khiến VN-Index không thể duy trì sắc xanh và dần suy yếu từ giữa phiên sáng.

Diễn biến giằng co xuất hiện ngay từ đầu phiên khi dòng tiền liên tục luân chuyển giữa các nhóm ngành. Tuy nhiên, áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã khiến cán cân cung - cầu nghiêng dần về phía bên bán. Đáng chú ý, sự suy yếu của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn trong rổ VN30 cũng khiến chỉ số chung thiếu động lực bứt phá, trong bối cảnh thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp.

Thanh khoản một lần nữa là điểm trừ của thị trường chứng khoán Việt Nam khi dòng tiền chưa cho thấy dấu hiệu quay trở lại. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn hôm nay chỉ đạt khoảng 20.000 tỷ đồng , tăng nhẹ 3% so với phiên liền trước nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức bình quân của nhiều tuần gần đây.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index đóng cửa giảm 5,94 điểm (-0,3%) xuống 1.824,53 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm mạnh 11,33 điểm (-3,4%) xuống 324,83 điểm, trong khi UPCoM-Index mất 0,71 điểm (-0,6%) còn 127,52 điểm.

Thị trường hôm nay nghiêng rõ về bên bán với 423 mã giảm (gồm 24 mã giảm sàn), 870 mã giữ tham chiếu và 262 mã tăng (gồm 30 mã tăng trần).

Trong rổ cổ phiếu VN30, áp lực điều chỉnh chiếm ưu thế khi có tới 20 mã giảm, chỉ 7 mã tăng và 3 mã giữ tham chiếu. Chỉ số VN30-Index theo đó giảm gần 3 điểm xuống còn 1.963 điểm.

VN-Index thiếu cổ phiếu và nhóm ngành dẫn dắt. Ảnh: TradingView.

Nhóm cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến VN-Index hôm nay gồm BID (-2,2%), MCH (-2,7%), VPB (-1,9%), MBB (-1%), GVR (-1,3%), TCB (-0,8%), BSR (-1,3%), VRE (-2,5%), CTG (-0,6%) và GAS (-0,7%). Đà giảm đồng loạt của nhiều cổ phiếu ngân hàng và doanh nghiệp vốn hóa lớn đã tạo áp lực đáng kể lên diễn biến chỉ số trong suốt phiên giao dịch.

Ở chiều ngược lại, một số mã vẫn đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Cổ phiếu VHM của Vinhomes tăng 0,6% và trở thành cổ phiếu hỗ trợ mạnh nhất cho VN-Index hôm nay. Bên cạnh đó, LPB (+2%), STB (+2%), TCX (+2,1%), VJC (+1,5%), HVN (+1,3%), VCB (+0,2%), VIC (+0,1%), VCK (+0,8%) và MSB (+0,6%) cũng góp phần thu hẹp đà giảm của chỉ số.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trở thành điểm đáng chú ý khi khối ngoại bất ngờ quay lại bán ròng với giá trị lên tới khoảng 1.600 tỷ đồng trên toàn thị trường. Áp lực xả hàng tập trung chủ yếu tại VHM với giá trị bán ròng 817 tỷ, tiếp đến là FPT (-481 tỷ), STB (-180 tỷ).

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại giải ngân mạnh nhất vào VPL với giá trị mua ròng 204 tỷ đồng . Các cổ phiếu khác thu hút lực cầu từ khối ngoại gồm MSB (+89 tỷ), VIC (+66 tỷ).