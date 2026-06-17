Cổ phiếu Vietnam Airlines bất ngờ lao dốc

Sau 2 phiên tăng trần liên tiếp, cổ phiếu HVN bất ngờ quay đầu giảm hơn 6% trong phiên 17/6, trở thành tác nhân kéo VN-Index đi xuống.

Cổ phiếu Vietnam Airlines bị bán tháo và giảm gần kịch sàn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sau 2 phiên hồi phục liên tiếp giúp VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ chững lại trong phiên giao dịch 17/6 khi lực cầu suy yếu rõ rệt và áp lực chốt lời gia tăng trên diện rộng.

Ngay từ những phút mở cửa, dòng tiền nhập cuộc khá thận trọng. Càng về cuối phiên sáng, áp lực bán càng gia tăng, kéo VN-Index liên tục nới rộng đà giảm, có thời điểm chỉ số chính mất gần 20 điểm.

Sang phiên chiều, diễn biến giao dịch tích cực hơn khi một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm ngân hàng, hồi phục và đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. Nhờ đó, VN-Index thu hẹp đáng kể mức giảm trước khi đóng cửa.

Thanh khoản toàn thị trường cũng cải thiện rõ rệt. Giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt gần 26.000 tỷ đồng , tăng khoảng 28% so với phiên trước.

Kết phiên, VN-Index giảm 1,74 điểm (-0,1%) xuống 1.806,2 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng mạnh 10,58 điểm (+3,3%) lên 330,2 điểm và UPCoM-Index tăng 0,32 điểm (+0,3%) lên 127,07 điểm.

Thị trường hôm nay nghiêng nhẹ về phía tích cực. Toàn thị trường ghi nhận 390 mã tăng (gồm 23 mã tăng trần), 866 mã giữ tham chiếu và 299 mã giảm (gồm 8 mã giảm sàn).

Nhóm VN30 tiếp tục phân hóa mạnh với 14 mã tăng, 3 mã đứng giá và 13 mã giảm. Chỉ số VN30 vì vậy giảm gần 3 điểm, lùi xuống 1.957 điểm.

Cổ phiếu HVN bị bán tháo sau 2 phiên tăng trần. Ảnh: TradingView.

Trong bối cảnh nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực điều chỉnh, nhóm ngân hàng tiếp tục thể hiện vai trò nâng đỡ chỉ số. Dẫn đầu là BID tăng 2,5%, đóng góp đáng kể vào mức hồi phục của VN-Index trong phiên chiều. Cùng với đó, CTG (+1,8%), VCB (+0,7%), STB (+1,1%), MSB (+3%), LPB (+1%) và VPB (+0,6%) cũng góp phần giữ chỉ số chính không giảm quá sâu.

Ngoài nhóm ngân hàng, một số cổ phiếu ngoài ngành tài chính cũng ghi nhận diễn biến tích cực như VJC (+4,3%), BCM (+2,3%) và GEE (+2%).

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh tại các cổ phiếu VIC (-1%), VHM (-1,1%), HVN (-6,4%), BSR (-1,7%), GAS (-1,1%), TCB (-0,9%), HPG (-0,8%), ACB (-1,4%), FPT (-1,2%) và VCK (-1,6%) là tác nhân chính khiến VN-Index suy yếu.

Đáng chú ý nhất trong phiên là cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines. Sau 2 phiên liên tiếp tăng trần, mã chứng khoán này bất ngờ bị bán mạnh và đóng cửa giảm 6,4%, xuống quanh 22.600 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến giảm mạnh của HVN diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư đang hướng sự chú ý tới phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Vietnam Airlines, dự kiến tổ chức ngày 28/6 tại Hà Nội. Theo báo cáo thường niên năm 2025, hãng hàng không quốc gia có 27.203 cổ đông tính đến cuối năm ngoái.

Trong phiên giao dịch hôm nay, khối ngoại cũng bất ngờ quay lại bán ròng tới 3.200 tỷ đồng trên toàn thị trường chứng khoán Việt Nam.

Giá trị bán ròng tăng đột biến chủ yếu đến từ giao dịch thỏa thuận tại cổ phiếu VIC với quy mô khoảng 2.200 tỷ đồng . Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài cũng bán ròng mạnh FPT khoảng 282 tỷ đồng và VHM khoảng 235 tỷ đồng .

Ở chiều mua, dòng tiền ngoại vẫn chảy vào HPG khoảng 55 tỷ đồng, tiếp theo là SSI với 42 tỷ đồng và SHB với gần 40 tỷ đồng .