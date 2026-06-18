Chuyện gì đã xảy ra với cổ phiếu Vingroup

Bộ 3 cổ phiếu VIC, VHM và VRE đồng loạt tăng kịch trần trong phiên 18/6, đóng góp hơn 33 điểm cho VN-Index và trở thành động lực lớn nhất giúp thị trường tăng mạnh.

Đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu Vingroup đã giúp khối tài sản của Chủ tịch Vingroup trở lại mốc gần 32 tỷ USD. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch khởi sắc trong ngày 18/6 khi các chỉ số đồng loạt tăng mạnh. Tuy nhiên, sắc xanh của thị trường gần như chỉ đến từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Trong phần lớn thời gian giao dịch, dòng tiền không cho thấy sự lan tỏa rộng. Nhiều nhóm ngành chủ chốt như ngân hàng, chứng khoán, thép và bất động sản ngoài "họ Vin" chủ yếu chịu áp lực điều chỉnh. Dẫu vậy, sức bật mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu Vingroup đã đủ để kéo VN-Index duy trì sắc xanh xuyên suốt phiên và đóng cửa ở mức cao.

Thanh khoản thị trường tiếp tục là điểm trừ khi dòng tiền chưa có dấu hiệu cải thiện đáng kể. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn chỉ đạt gần 19.000 tỷ đồng , giảm khoảng 18% so với phiên trước đó.

Kết phiên, VN-Index tăng 24,27 điểm (+1,3%) lên 1.830,47 điểm. HNX-Index tăng 5,96 điểm (+1,8%) lên 336,16 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 1,16 điểm (+0,9%) lên 128,23 điểm.

Điều đáng chú ý là mức tăng mạnh của các chỉ số không phản ánh đúng diễn biến chung của thị trường. Trên toàn thị trường có tới 377 mã giảm (gồm 7 mã giảm sàn), 895 mã giữ tham chiếu và 283 mã tăng (gồm 18 mã tăng trần).

Diễn biến tương tự cũng xuất hiện trong rổ VN30 khi số mã giảm áp đảo hoàn toàn. Kết phiên, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận 18 mã giảm, 11 mã tăng và duy nhất GVR giữ giá tham chiếu. Dù vậy, chỉ số VN30 vẫn tăng hơn 10 điểm, lên 1.967 điểm nhờ tác động vượt trội từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tâm điểm của thị trường thuộc về nhóm cổ phiếu "họ Vin". Bộ ba VIC, VHM và VRE đồng loạt tăng kịch trần trong khi VPL tăng 1,9%.

VN-Index có thêm 24 điểm nhờ nhóm cổ phiếu Vingroup. Ảnh: TradingView.

Riêng nhóm cổ phiếu này đã đóng góp hơn 33 điểm cho VN-Index, cao hơn tổng mức tăng 24,27 điểm của chỉ số. Điều đó đồng nghĩa nếu loại bỏ tác động từ VIC, VHM, VRE và VPL, VN-Index thực tế đã giảm điểm trong phiên giao dịch hôm nay.

Đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu Vingroup diễn ra trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp trong hệ sinh thái chuẩn bị triển khai kế hoạch chi trả cổ tức quy mô lớn cho cổ đông.

Mới đây, HĐQT Vinhomes đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 6.000 đồng. Với hơn 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền Vinhomes dự kiến chi cho đợt cổ tức này lên tới khoảng 24.645 tỷ đồng .

Là cổ đông lớn nhất khi trực tiếp sở hữu khoảng 72% vốn Vinhomes, Tập đoàn Vingroup dự kiến nhận về gần 18.000 tỷ đồng tiền mặt từ đợt chia cổ tức trên.

Vinhomes cũng đã lên kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 1:1. Theo phương án được công bố, doanh nghiệp sẽ phát hành thêm hơn 4,1 tỷ cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2025.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vinhomes sẽ tăng gấp đôi từ 41.074 tỷ lên 82.148 tỷ đồng . Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II và quý III năm nay.

Cùng ngày, HĐQT Vincom Retail cũng thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu.

Với gần 2,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vincom Retail dự kiến chi khoảng 2.300 tỷ đồng cho đợt thanh toán cổ tức này.

Như vậy, chỉ tính riêng hai doanh nghiệp niêm yết lớn trong hệ sinh thái Vingroup là Vinhomes và Vincom Retail, tổng giá trị cổ tức tiền mặt dự kiến chi trả cho cổ đông trong thời gian tới đã lên tới gần 27.000 tỷ đồng .

Ngoài các mã “họ Vin”, thị trường cũng được nâng đỡ bởi một số cổ phiếu như GAS (+1,1%), ACB (+1,8%), HVN (+1,3%), HCM (+3,5%), PC1 (tăng trần) và MSB (+1%).

Khối ngoại tiếp tục gây thất vọng khi bán ròng 1.800 tỷ đồng hôm nay, tập trung tại các bluechip như FPT (- 501 tỷ đồng ), VHM (- 181 tỷ đồng ), TCB (- 159 tỷ đồng ).

Trong khi đó, VIC được gom gần 74 tỷ đồng , PVS và PC1 cùng được mua ròng 33 tỷ đồng .