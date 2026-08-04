Con dâu ông Hồ Hùng Anh làm chủ tịch một hãng hàng không

Con dâu Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Hàng không Hải Âu, trong bối cảnh hệ sinh thái này đang gia tăng hiện diện trong lĩnh vực hạ tầng hàng không.

Hệ sinh thái của ông Hồ Hùng Anh đang gia tăng hiện diện trong lĩnh vực hàng không. Ảnh: TCB.

Techcombank vừa công bố báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm, trong đó danh sách người có liên quan của Chủ tịch HĐQT Hồ Hùng Anh cho thấy bà Bùi Ngọc Bích Phương - Chủ tịch HĐQT CTCP Hàng không Hải Âu, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Masterise Retail Hà Nội - là con dâu ông.

Bà Bùi Ngọc Bích Phương (sinh năm 1995) lần đầu xuất hiện tại CTCP Hàng không Hải Âu trong vai trò người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT từ ngày 6/3, theo dữ liệu thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty này.

Trước đó, vị trí Chủ tịch HĐQT Hàng không Hải Âu thuộc về ông Trần Trọng Minh (sinh năm 1999) - con trai của doanh nhân Trần Trọng Kiên.

Hàng không Hải Âu là doanh nghiệp thuộc Thiên Minh Group, tập đoàn du lịch do ông Trần Trọng Kiên sáng lập năm 2011. Đây là một trong những doanh nghiệp tiên phong khai thác dịch vụ thủy phi cơ tại Việt Nam.

Hoạt động nổi bật nhất của hãng là các chuyến bay ngắm cảnh bằng thủy phi cơ tại Vịnh Hạ Long, phục vụ chủ yếu khách du lịch cao cấp. Đội bay của hãng gồm các máy bay Cessna Grand Caravan 208B-EX, loại máy bay cánh quạt có thể cất hạ cánh trên mặt nước.

Ngoài dịch vụ thủy phi cơ, Hải Âu cũng tham gia mảng hàng không cao cấp với dịch vụ cho thuê chuyên cơ riêng, trong đó có dòng Dassault Falcon 2000S.

Trong hơn một thập kỷ hoạt động, Hải Âu được xem là hãng thủy phi cơ thương mại hiếm hoi tại Việt Nam, phục vụ chủ yếu phân khúc du lịch trải nghiệm cao cấp.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã thông báo dừng khai thác dịch vụ thủy phi cơ từ tháng 4 nhằm điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

Trước đó, năm 2018, Hàng không Hải Âu từng ký biên bản ghi nhớ với hãng hàng không giá rẻ châu Á AirAsia nhằm thành lập một hãng bay mới tại thị trường Việt Nam. Dự án khi đó được kỳ vọng khai thác mô hình hàng không chi phí thấp. Tuy nhiên, các bên sau đó đã thống nhất chấm dứt kế hoạch liên doanh vào tháng 4/2019.

Việc một lãnh đạo trong hệ sinh thái Techcombank - Masterise Group đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Hàng không Hải Âu diễn ra trong bối cảnh các "ông lớn" bất động sản, ngân hàng này đang gia tăng hiện diện trong lĩnh vực hạ tầng hàng không.

Thời gian gần đây, Masterise thành lập nhiều doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực này, bao gồm CTCP Hạ tầng hàng không Masterise và CTCP Cảng hàng không Masterise, với vốn điều lệ 29.300 tỷ đồng . Tập đoàn này đã được giao làm chủ đầu tư sân bay quốc tế Gia Bình, một dự án hạ tầng hàng không quy mô lớn tại miền Bắc.

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026 nói trên đồng thời tiết lộ bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - vợ ông Hồ Hùng Anh - cũng đang là Thành viên HĐQT tại CTCP Hạ tầng hàng không Masterise.

Masterise Group trở thành bên có liên quan đến Techcombank kể từ ngày 29/6/2024, do có mối liên hệ với Chủ tịch Hồ Hùng Anh. Hiện, ông Hồ Anh Ngọc, em trai ông Hồ Hùng Anh, là Chủ tịch HĐQT Masterise Group, trong khi ông Hồ Anh Minh, con trai ông Hồ Hùng Anh, đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật.