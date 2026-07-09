Bắc Ninh sẽ có khu đô thị sân bay Gia Bình hơn 560 ha

Tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 rộng hơn 560 ha, quy mô 70.000-80.000 dân.

Khu đất xây dựng sân bay Gia Bình có quy mô khoảng 1.960 ha, trải trên địa bàn 4 xã gồm Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao (ảnh chụp tháng 8/2025). Ảnh: Đinh Hà.

Nội dung trên được nêu tại Quyết định số 947/QĐ-UBND vừa được UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành.

Việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch phân khu số 1 nam sông Đuống, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để triển khai các dự án đầu tư xây dựng, khai thác hiệu quả quỹ đất, phát triển không gian đô thị - dịch vụ gắn với sân bay Gia Bình theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững.

Theo quyết định, khu vực lập quy hoạch nằm trên địa bàn các xã Gia Bình, Nhân Thắng và Đông Cứu, có diện tích hơn 560 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 70.000-80.000 người.

Dự án được định hướng là khu đô thị mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của người dân, đồng thời hình thành không gian đô thị gắn với sân bay Gia Bình, hỗ trợ phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ khu vực, góp phần hoàn thiện không gian đô thị phía nam sông Đuống.

Dự kiến, khu đô thị sẽ bố trí các chức năng gồm đất ở, đất hỗn hợp nhà ở kết hợp dịch vụ, thương mại - dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, bãi đỗ xe, cây xanh, mặt nước... Các chỉ tiêu quy hoạch sẽ được nghiên cứu theo tiêu chuẩn đô thị loại I.

UBND tỉnh giao CTCP Phát triển Hạ tầng và Bất động sản An Phú tổ chức lập đồ án quy hoạch, Sở Xây dựng thẩm định. Thời gian hoàn thành đồ án quy hoạch chi tiết không quá 6 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Theo tìm hiểu, Bất động sản An Phú được thành lập vào tháng 9/2025, có trụ sở tại phường Bắc Giang, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và phát triển hạ tầng. Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 800 tỷ đồng và tăng lên 2.700 tỷ đồng vào tháng 1/2026.

Trước đó, vào tháng 9/2025, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị nam sông Đuống (phân khu 2) tỷ lệ 1/2.000 với định hướng phát triển thành khu đô thị sân bay tầm cỡ quốc tế.

Khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích hơn 12.800 ha, trải dài trên địa bàn các phường Trí Quả, Song Liễu, Thuận Thành, Trạm Lộ, Ninh Xá và các xã Lâm Thao, Gia Bình, Lương Tài, Trung Chính, Trung Kênh. Khu vực lập quy hoạch này giáp cao tốc Hà Nội và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình về phía bắc, giáp TP Hải Phòng về phía đông.

Về sân bay quốc tế Gia Bình, dự án được khởi công vào ngày 19/8/2025 do Masterise Group làm nhà đầu tư. Theo kế hoạch, sân bay cơ bản hoàn thành và bước đầu đưa vào khai thác từ cuối năm 2026, phục vụ hội nghị thượng đỉnh APEC 2027.

Sân bay có quy mô hơn 1.900 ha, tổng mức đầu tư khoảng 196.000 tỷ đồng . Xét theo diện tích, sân bay này rộng hơn Nội Bài và Tân Sơn nhất (khoảng 1.500 ha), chỉ đứng sau sân bay Long Thành (5.000 ha).

Theo quy hoạch, Gia Bình là sân bay cấp 4E, công suất khai thác khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm. Loại tàu bay khai thác bao gồm tàu bay B777, B787, A350, A321 và các tàu bay chuyên cơ, chuyên dùng khác. Tầm nhìn đến năm 2050, công suất sân bay đạt khoảng khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.