Nối lại đường bay Cần Thơ - Đà Lạt sau gần 6 năm

Từ ngày 19/8, Vietnam Airlines sẽ khôi phục đường bay Cần Thơ - Đà Lạt sau gần 6 năm tạm dừng.

Đường bay Đà Lạt - Cần Thơ sẽ được VASCO khai thác bằng tàu bay ATR72. Ảnh: VNA.

Ngay khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương mở cửa trở lại, đường bay sẽ được VASCO, đơn vị thành viên của Vietnam Airlines Group, khai thác bằng tàu bay ATR 72 với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Riêng tháng 9 và tháng 10, tần suất được điều chỉnh còn 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết Cần Thơ và Đà Lạt đều là những thị trường có nhu cầu đi lại, du lịch lớn. Việc khôi phục đường bay trực tiếp giúp rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời tăng kết nối giữa Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.

"Vietnam Airlines sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu thị trường để duy trì và phát triển các đường bay nội địa phù hợp, qua đó góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch giữa các địa phương", ông nói thêm.

Cùng với đường bay Cần Thơ - Đà Lạt, Vietnam Airlines dự kiến khai thác 7 chuyến khứ hồi mỗi ngày kết nối sân bay Liên Khương với Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng bằng tàu bay Airbus A321. Trong đó, đường bay Hà Nội - Đà Lạt được khai thác 2 chuyến khứ hồi mỗi ngày, TP.HCM - Đà Lạt 4 chuyến và Đà Nẵng - Đà Lạt một chuyến.

Trong khi đó, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng) đang bước vào những công đoạn cuối trước khi mở cửa khai thác trở lại từ 0h ngày 19/8, sau hơn 5 tháng tạm dừng hoạt động.

Những ngày qua, các chuyến bay hiệu chuẩn đã được thực hiện để kiểm tra hệ thống dẫn đường, đèn tín hiệu và các hạng mục liên quan trên đường băng vừa nâng cấp.