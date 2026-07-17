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Kinh doanh

Cập nhật mới về sân bay Liên Khương trước ngày mở cửa trở lại

  • Thứ sáu, 17/7/2026 17:33 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Nhiều hạng mục trọng điểm tại dự án sửa chữa đường cất hạ cánh sân bay Liên Khương đã hoàn thành, sẵn sàng đưa vào khai thác trở lại từ ngày 19/8.

Sân bay Liên Khương sẽ mở cửa trở lại vào ngày 19/8. Ảnh: ACV.

Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, hướng tới mục tiêu đưa sân bay khai thác trở lại từ 0h ngày 19/8 theo kế hoạch.

Đại diện cảng cho biết đến nay, nhiều hạng mục trọng điểm của dự án đã hoàn thành 100%, gồm đào phá mặt đường bê tông nhựa; thi công nền đất đường cất hạ cánh, đường lăn và lề vật liệu; nền đá cấp phối bù phụ; lớp đá cấp phối trên và dưới; bê tông xi măng đường cất hạ cánh, đường lăn; hệ thống mương đá hộc, cống hộp thoát nước và tường chắn đất.

Các hạng mục còn lại như hệ thống đường lăn, đèn hiệu hàng không, thiết bị hạ cánh chính xác (ILS) và lớp bê tông nhựa lề vật liệu đang được các đơn vị tăng tốc thi công, bám sát tiến độ để hoàn thành trước thời điểm đưa sân bay trở lại hoạt động.

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Nhiều hạng mục đang được tăng tốc, bám sát tiến độ để hoàn thành trước ngày 19/8. Ảnh: ACV.

Song song với công tác xây dựng, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương cũng đang chuẩn bị các điều kiện khai thác. Nhà ga được chỉnh trang, hạ tầng phục vụ hành khách được nâng cấp, đồng thời các quy trình nghiệp vụ được rà soát, hoàn thiện. Cảng cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ sẵn sàng trước ngày mở cửa.

Sau khi hoàn thành dự án, đường cất hạ cánh của sân bay Liên Khương sẽ đáp ứng khai thác các loại tàu bay Code D với sức chịu tải được nâng cao, cho phép các hãng hàng không khai thác tối đa tải trọng máy bay. Điều này được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực khai thác, chất lượng phục vụ và khả năng kết nối của sân bay.

Theo kế hoạch, sân bay Liên Khương sẽ mở cửa khai thác trở lại từ 0h ngày 19/8.

Giai đoạn đầu, cảng dự kiến khai thác 36-40 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt hành khách/ngày. Trong 4 tháng cuối năm 2026, sản lượng hành khách thông qua sân bay được ước tính đạt khoảng 816.000 lượt.

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Diệu Thanh

Liên Khương sân bay mở cửa tiến độ

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