Sân bay Liên Khương dự kiến mở cửa trở lại từ ngày 19/8

Sau khi tạm dừng khai thác để sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn, sân bay Liên Khương dự kiến hoạt động trở lại từ 0h ngày 19/8.

Sân bay Liên Khương sẽ mở cửa trở lại sau gần 6 tháng đóng cửa để sửa chữa. Ảnh: DLI.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam và Trung tâm Thông báo tin tức hàng không về kế hoạch đưa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương trở lại khai thác sau thời gian tạm đóng cửa để sửa chữa.

Theo đó, căn cứ tiến độ và tình hình thi công thực tế của dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn tại sân bay Liên Khương, thời gian dự kiến mở cửa khai thác trở lại là từ 0h ngày 19/8.

ACV cho biết các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện những điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo cảng hàng không hoạt động an toàn, đồng bộ và sẵn sàng phục vụ hành khách ngay sau khi mở cửa trở lại.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Liên Khương cũng cho biết các công tác chuẩn bị cuối cùng đang được gấp rút hoàn thiện để đưa sân bay trở lại hoạt động từ ngày 19/8.

Đại diện cảng cũng bày tỏ kỳ vọng được đón hành khách trở lại trong diện mạo mới, hiện đại và chuyên nghiệp hơn sau quá trình nâng cấp.

Trước đó, sân bay Liên Khương đã tạm dừng khai thác từ ngày 4/3 để triển khai dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn. Đây là dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng do ACV làm chủ đầu tư.

Dự án bao gồm việc cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh dài 3.250 m, rộng 45 m cùng hệ thống đường lăn, dải bảo hiểm và các hạng mục phụ trợ nhằm nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn hoạt động bay trong dài hạn.

Trong thời gian sân bay đóng cửa, các hãng hàng không đã phải tạm ngừng toàn bộ đường bay đến Đà Lạt hoặc chuyển sang khai thác qua các sân bay lân cận, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động du lịch và đi lại tại địa phương.

Việc sân bay Liên Khương hoạt động trở lại được kỳ vọng góp phần khôi phục kết nối hàng không đến Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm du lịch cuối năm.