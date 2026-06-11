Gần 40 chuyến bay ảnh hưởng vì UAV, Bộ Xây dựng chỉ đạo 'nóng'

Sau các vụ UAV xâm nhập khu vực sân bay Nội Bài và Cát Bi, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi uy hiếp an toàn bay.

UAV gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hàng không dân dụng trong thời gian qua. Ảnh: Unsplash.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố có cảng hàng không, sân bay yêu cầu tăng cường phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV), diều và các vật thể bay khác gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoạt động hàng không.

Động thái này được đưa ra sau khi xảy ra các vụ UAV xâm nhập khu vực hoạt động bay tại sân bay Nội Bài và Cát Bi trong các ngày 6-7/6, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác hàng không dân dụng.

Theo Bộ Xây dựng, các địa phương có cảng hàng không, sân bay cần phối hợp chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng không nhân dân, Nghị định 288/2025 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan đến quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác.

Bộ yêu cầu các địa phương tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra và ngăn chặn hoạt động thả diều, sử dụng UAV và các vật thể bay khác trong khu vực cảng hàng không, sân bay cũng như vùng lân cận, đặc biệt trong thời gian học sinh nghỉ hè.

Mục tiêu được đặt ra là bảo đảm 100% hộ dân sinh sống tại khu vực lân cận sân bay được tiếp cận thông tin tuyên truyền về an toàn hàng không.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, giáo dục con em. Trường hợp trẻ em có hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoạt động bay, phụ huynh và người giám hộ phải phối hợp với cơ quan chức năng và chịu các hình thức xử lý theo quy định.

Các cơ sở giáo dục nằm trong khu vực lân cận sân bay cũng được yêu cầu tăng cường tuyên truyền cho học sinh, sinh viên và phụ huynh về nguy cơ mất an toàn hàng không cũng như hậu quả pháp lý của việc thả diều, sử dụng UAV hoặc vật thể bay trái phép trong khu vực cấm bay, hạn chế bay.

Ngoài công tác tuyên truyền, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; công khai kết quả xử lý để phục vụ công tác giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung. Đồng thời, thiết lập cơ chế phối hợp thường trực giữa chính quyền địa phương, lực lượng quân sự, công an và các đơn vị hàng không nhằm tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến UAV hoặc vật thể bay xâm nhập khu vực sân bay.

Đối với Cục Hàng không, Bộ Xây dựng yêu cầu theo dõi sát tình hình, rà soát các bất cập trong công tác quản lý UAV, đồng thời phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xây dựng quy trình hiệp đồng, ra quyết định áp chế phương tiện bay khi xuất hiện tình huống đe dọa an toàn hoạt động bay.

Cục cũng được giao nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật, công nghệ nhằm nâng cao năng lực phát hiện, cảnh báo và xử lý UAV xâm nhập, cũng như hoàn thiện cơ chế chia sẻ dữ liệu cấp phép thiết bị bay không người lái giữa các cơ quan quản lý.

Trong khi đó, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - VATM và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV được yêu cầu tăng cường công tác giám sát, cảnh giới, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý các hoạt động bay trái phép ảnh hưởng đến hoạt động hàng không dân dụng.

Trước đó, Cục Hàng không đã báo cáo Bộ Xây dựng về các vụ UAV xâm nhập khu vực sân bay Nội Bài và Cát Bi trong hai ngày 6-7/6. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã triển khai quy trình phối hợp tiếp nhận, xác minh thông tin và xử lý vật thể bay trong khu vực cấm bay, hạn chế bay theo quy định hiện hành.