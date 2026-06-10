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Kinh doanh

Bước tiến mới ở dự án sân bay Gia Bình

  • Thứ tư, 10/6/2026 19:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tháp kiểm soát không lưu cao 127 m tại sân bay quốc tế Gia Bình vừa được cất nóc sau khoảng 6 tháng thi công.

Tháp kiểm soát không lưu cao 127 m tại sân bay Gia Bình vừa được cất nóc, đánh dấu bước tiến mới của dự án hàng không hơn 196.000 tỷ đồng ở Bắc Ninh. Ảnh: CTD.

Theo thông tin từ Coteccons, nhà thầu này vừa cất nóc dự án tháp không lưu (ATC) thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) vào ngày 8/6.

Theo doanh nghiệp, sau khoảng 6 tháng thi công, tháp không lưu đã đạt chiều cao 127 m. Đây được xem là một trong những hạng mục biểu tượng của sân bay Gia Bình - cảng hàng không có quy mô lớn thứ hai Việt Nam, chỉ sau sân bay Long Thành.

Tại sân bay Gia Bình, CTCP Hạ tầng Hàng không Masterise là nhà đầu tư dự án. Doanh nghiệp này được tách ra từ CTCP Tập đoàn Masterise. Cơ cấu cổ đông hiện gồm CTCP Tập đoàn Masterise nắm 80% vốn điều lệ và CTCP Hạ tầng Gelex - công ty con của Tập đoàn Gelex - nắm 20%.

Tháng 12/2025, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình ở Bắc Ninh với tổng diện tích khoảng 1.960 ha, tổng vốn hơn 196.000 tỷ đồng. Dự án được định hướng giảm tải cho sân bay Nội Bài, đồng thời mở rộng không gian phát triển khu vực phía đông và đông bắc Hà Nội. Công suất thiết kế đạt 30 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào 2030, có thể nâng lên 50 triệu lượt khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa vào 2050.

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Cuối năm 2025, HĐQT Coteccons đã thông qua chủ trương tham gia liên danh tổng thầu nhằm thực hiện nhiều gói thầu quan trọng tại dự án sân bay Gia Bình. Ảnh: CTD.

Dự án khởi công vào ngày 19/8/2025. Theo quy hoạch, dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 4F của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Sân bay có 2 đường băng dài 3.500-4.000 m.

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Minh An

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  • CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX)

    CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX)

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