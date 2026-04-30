Gelex rót hơn 8.000 tỷ vào dự án sân bay Gia Bình, đẩy mạnh vay nợ

Gelex rót hơn 8.000 tỷ vào dự án sân bay Gia Bình trong quý I, đồng thời tăng mạnh vay nợ. Doanh nghiệp hoàn thành khoảng 1/4 kế hoạch doanh thu và hơn 20% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trong quý I, Gelex đã đầu tư 8.070 tỷ đồng vào CTCP Hạ tầng Hàng không Masterise để thực hiện dự án sân bay Gia Bình. Ảnh: GEX.

Báo cáo tài chính quý I cho thấy CTCP Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) đã chi 8.070 tỷ đồng để đầu tư vào CTCP Hạ tầng Hàng không Masterise. Khoản này được hạch toán vào mục đầu tư tài chính dài hạn, cụ thể là đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.

CTCP Hạ tầng Hàng không Masterise được tách ra từ CTCP Tập đoàn Masterise nhằm triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh). Doanh nghiệp này được cấp giấy chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 13/2, đặt trụ sở tại Bắc Ninh.

Cơ cấu cổ đông gồm CTCP Tập đoàn Masterise nắm 80% vốn điều lệ và CTCP Hạ tầng Gelex - công ty con của Tập đoàn Gelex - nắm 20%.

Liên quan đến dự án, tháng 12/2025, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với tổng vốn hơn 196.000 tỷ đồng , giao Masterise Group làm chủ đầu tư. Giai đoạn 1 cần hơn 141.000 tỷ đồng và giai đoạn 2 khoảng 55.100 tỷ đồng .

Dự án được định hướng giảm tải cho sân bay Nội Bài, đồng thời mở rộng không gian phát triển khu vực phía đông và đông bắc Hà Nội. Công suất thiết kế đạt 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào 2030, có thể nâng lên 50 triệu khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa vào 2050.

Về phía Tập đoàn Gelex, tính đến cuối quý I, tổng tài sản đạt 87.015 tỷ đồng , tăng 18% so với đầu năm. Bên cạnh khoản đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng vào Hạ tầng Hàng không Masterise, một số khoản mục khác cũng ghi nhận biến động đáng kể.

Cụ thể, doanh nghiệp đã chi 5.294 tỷ đồng trả trước cho người bán thực hiện hợp đồng chuyển nhượng vốn, qua đó đẩy khoản trả trước ngắn hạn tăng từ 1.296 tỷ đồng lên 7.388 tỷ đồng . Đồng thời, giá trị hàng tồn kho cũng tăng mạnh từ 14.455 tỷ đồng lên 19.406 tỷ đồng , chủ yếu do biến động ở chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Về cơ cấu nguồn vốn, trong 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp của Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đã đẩy mạnh vay nợ. Các khoản vay ngắn và dài hạn đã tăng thêm 6.763 tỷ đồng , lên mức 35.498 tỷ đồng . Lãi vay phải trả theo đó cũng tăng lên mức 404 tỷ đồng .

Về kết quả kinh doanh, trong quý I vừa qua, công ty ghi nhận 10.722 tỷ đồng , tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Công ty lãi trước thuế 806 tỷ đồng , tăng 25%. Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra hồi đầu tháng, cổ đông Gelex đã thông qua mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 44.712 tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế 3.615 tỷ đồng . Như vậy hết quý I, công ty đã hoàn thành lần lượt 24% và 22% chỉ tiêu doanh thu và lãi trước thuế cả năm.