Sân bay Liên Khương giờ ra sao?

Sau hơn 3 tháng đóng cửa để sửa chữa đường băng và đường lăn, sân bay Liên Khương đang bước vào giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, chuẩn bị cho ngày khai thác trở lại.

Sân bay Liên Khương đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Ảnh: ACV.

Sau hơn 3 tháng tạm dừng khai thác để phục vụ dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công, hoàn thiện các hạng mục cuối cùng trước ngày mở cửa trở lại.

Những ngày này, trên công trường sân bay lớn nhất khu vực Tây Nguyên, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng được huy động làm việc liên tục để bảo đảm tiến độ dự án.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sau hơn 3 tháng triển khai, nhiều hạng mục trọng yếu đã hoàn thành hoặc đạt tỷ lệ thi công cao. Trong đó, nền đất đường cất hạ cánh, đường lăn và lề vật liệu đã hoàn thành 100%. Hạng mục nền đá cấp phối bù phụ cũng đã hoàn thành toàn bộ.

Đối với kết cấu mặt đường, lớp cấp phối đá dăm lớp dưới đạt khoảng 97% khối lượng, trong khi lớp cấp phối đá dăm lớp trên đạt khoảng 97%. Các hạng mục liên quan đến hệ thống cáp kỹ thuật như băng cáp qua đường cất hạ cánh, đường lăn và băng cáp trên nền đất đã hoàn thành 100%.

Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn tại sân bay Liên Khương được ACV khởi công từ đầu tháng 3. Để phục vụ thi công, sân bay đã tạm ngừng khai thác kể từ ngày 17/3, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hàng không đến Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng trong nhiều tháng qua.

Theo kế hoạch mới nhất của ACV, sân bay Liên Khương dự kiến được đưa vào khai thác trở lại từ ngày 19/8 nếu tiến độ thi công và công tác nghiệm thu diễn ra thuận lợi. Đây được xem là tin vui đối với ngành du lịch Đà Lạt cũng như người dân khu vực Tây Nguyên khi nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đang tăng cao.

ACV cho biết việc nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn không chỉ giúp bảo đảm an toàn khai thác bay mà còn nâng cao năng lực phục vụ của sân bay trong những năm tới. Sau khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận chuyển hành khách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của địa phương.

Hiện các đơn vị thi công tiếp tục tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thành những phần việc còn lại, chuẩn bị cho giai đoạn nghiệm thu và đưa công trình vào khai thác trở lại.