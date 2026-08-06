Vì sao Yeah1 liên tiếp giải thể công ty con?

Yeah1 tiếp tục giải thể thêm một công ty con sau thương vụ thoái toàn bộ vốn tại Tstudio. Động thái diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận nửa đầu năm giảm gần 50%.

Yeah1 tái cơ cấu nhóm công ty con, trong khi tiếp tục đầu tư và phát triển một số chương trình truyền hình cũng như tích lũy IP chất lượng cao. Ảnh: YEG.

HĐQT CTCP Tập đoàn Yeah1 (HoSE: YEG) vừa thông qua nghị quyết giải thể CTCP Siêu Sao Yeah1 - công ty con do tập đoàn nắm giữ 50,98% vốn điều lệ.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Siêu Sao Yeah1 được thành lập vào tháng 3/2020, có trụ sở tại TP.HCM, hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ quảng cáo. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Đào Phúc Trí.

Theo nghị quyết, việc giải thể nhằm tái cơ cấu nhóm công ty con, tối ưu hoạt động vận hành và tập trung nguồn lực vào các mục tiêu trọng tâm trong kế hoạch kinh doanh của tập đoàn.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi Yeah1 thoái vốn tại CTCP Tstudio. Thương vụ này mang về gần 35 tỷ đồng lãi tài chính trong quý II và Tstudio không còn được hợp nhất vào báo cáo tài chính của tập đoàn.

Việc liên tiếp thu hẹp danh mục công ty con diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Yeah1 suy giảm trong nửa đầu năm.

Cụ thể, sau 6 tháng kinh doanh, Yeah1 ghi nhận doanh thu thuần 519,4 tỷ đồng , giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 30,3 tỷ đồng , giảm gần 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng quý II, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm gần 57%.

Kết quả kinh doanh những năm gần đây của YEG Nguồn: BCTC DN Nhãn 2022 2023 2024 2025 6T2026 Doanh thu thuần

318 414.3 1026 1639 519.4 Lãi ròng

25 26.5 122.5 77.4 30.3

Theo giải trình gửi cơ quan quản lý, Yeah1 cho biết lợi nhuận đi xuống chủ yếu do doanh nghiệp đang ở giai đoạn đầu tư và phát triển một số chương trình truyền hình cũng như tích lũy tài sản sở hữu trí tuệ (IP) chất lượng cao. Trong khi đó, doanh thu từ các chương trình hòa nhạc (concert) vẫn chưa đóng góp đáng kể trong kỳ, khiến doanh thu và lợi nhuận thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Nói cách khác, doanh nghiệp đang chấp nhận gia tăng chi phí cho việc sản xuất nội dung và xây dựng IP trước khi các dự án bước vào giai đoạn khai thác thương mại.

Năm 2026, Yeah1 đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.650 tỷ đồng , gần như đi ngang so với năm ngoái, trong khi lợi nhuận sau thuế 105 tỷ đồng , tăng hơn 35%.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới thực hiện được hơn 31% kế hoạch doanh thu và 29% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Ở cấp công ty mẹ, Yeah1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 678 triệu đồng trong nửa đầu năm, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ hơn 120 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Theo doanh nghiệp, kết quả này chủ yếu do cùng kỳ năm ngoái phát sinh khoản chi phí tài chính lớn liên quan đến khoản đầu tư vào Gigal Trading Technology.