Nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai sắp mở concert ở Mỹ

V-Beyond Concert, dự án hợp tác giữa Yeah1, iMe Entertainment Group và AlphaZ, dự kiến quy tụ khoảng 30 nghệ sĩ Việt tại sân khấu Honda Center (California, Mỹ) vào tháng 11.

Concert đầu tiên tại Mỹ của Yeah1 sẽ được tổ chức vào tháng 11. Ảnh: Yeah1.

Ngày 22/7, Tập đoàn Yeah1 cùng iMe Entertainment Group và AlphaZ công bố dự án V-Beyond Concert, đồng thời ký kết hợp tác chiến lược nhằm đưa các nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.

Điểm đến đầu tiên của dự án dự kiến là Bắc Mỹ. V-Beyond Concert sẽ diễn ra ngày 21/11 tại Honda Center ở Anaheim, California (Mỹ), nhà thi đấu trong nhà có sức chứa khoảng 14.000 khán giả.

Theo kế hoạch, chương trình quy tụ khoảng 30 nghệ sĩ thuộc hệ sinh thái Yeah1, trong đó có các nghệ sĩ đến từ liên doanh SYE Holdings. UPRIZE, nhóm nhạc mới hoạt động theo mô hình thần tượng, cũng dự kiến tham gia sự kiện.

V-Beyond Concert được xây dựng trên sự hợp tác giữa 3 bên. Trong đó, Yeah1 đóng vai trò phát triển hệ sinh thái nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ; iMe Entertainment Group phụ trách năng lực tổ chức concert và vận hành sự kiện quốc tế. Trong khi AlphaZ, startup công nghệ giải trí tại Mỹ, cung cấp các giải pháp kết nối và chăm sóc cộng đồng người hâm mộ tại Bắc Mỹ.

Bên cạnh đó, Sony Music Entertainment được kỳ vọng hỗ trợ hoạt động phát hành âm nhạc toàn cầu thông qua liên doanh SYE Holdings.

Bà Đỗ Mai Vy, Phó tổng giám đốc Yeah1, cho biết doanh nghiệp không chỉ hướng tới việc đưa nghệ sĩ Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn mà còn muốn xây dựng nền tảng hạ tầng theo tiêu chuẩn quốc tế để V-Pop có thể tiếp cận các sân khấu lớn trên thế giới.

Đại diện iMe Entertainment Group đánh giá Việt Nam là một thị trường giàu tiềm năng về văn hóa và âm nhạc. Đơn vị này cho rằng V-Pop có lợi thế nhờ sự kết hợp giữa bản sắc riêng, khả năng tạo xu hướng và cộng đồng người hâm mộ lớn.

Việc tổ chức concert tại Mỹ diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp giải trí Việt Nam đang tăng cường hợp tác với những đối tác quốc tế để mở rộng thị trường.

Trước đó, vào tháng 1, Sony Music Entertainment cũng công bố hợp tác chiến lược với Yeah1, hướng tới việc phát triển ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam, đưa nghệ sĩ Việt biểu diễn tại các sân khấu quốc tế và tiếp cận các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu.