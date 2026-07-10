Chủ show 'Say Hi' và 'Anh trai vượt ngàn chông gai': Ai kiếm tiền giỏi hơn

Cùng đầu tư vào concert, idol và IP giải trí, DatVietVAC và Yeah1 đều đang chuyển sức hút của người hâm mộ thành doanh thu và lợi nhuận.

Hệ sinh thái "Say Hi" là động lực tăng trưởng chính cho DatVietVAC trong thời gian gần đây. Ảnh: BTC.

DatVietVAC vừa chính thức công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), đánh dấu bước ngoặt lớn cho ngành công nghiệp giải trí, văn hóa tại Việt Nam.

Lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, thị trường có cơ hội đặt hai "ông lớn" trong ngành Yeah1 và DatVietVAC lên cùng bàn cân.

Ai kiếm tiền giỏi hơn?

Những con số lần đầu được công bố đã hé lộ khoảng cách giữa hai doanh nghiệp.

Năm 2025, DatVietVAC ghi nhận doanh thu khoảng 3.235 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 380 tỷ đồng . Trong khi đó, Yeah1 đạt doanh thu hợp nhất 1.653 tỷ đồng , cao nhất từ trước đến nay nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ ở mức hơn 80 tỷ đồng . Như vậy, doanh thu của DatVietVAC gần gấp đôi đối thủ, còn lợi nhuận cao hơn khoảng 5 lần.

Xét về hiệu quả sinh lời, biên lợi nhuận ròng của DatVietVAC đạt khoảng 11,7% trong năm gần nhất, đồng nghĩa cứ 100 đồng doanh thu công ty này sẽ "bỏ túi" gần 12 đồng lợi nhuận ròng. Con số này ở Yeah1 chỉ xấp xỉ 5%.

Theo đó, không chỉ tạo ra quy mô doanh thu lớn hơn, DatVietVAC cũng đang chuyển hóa doanh thu thành lợi nhuận hiệu quả hơn đáng kể Yeah1.

KQKD của DatVietVAC và Yeah1 năm 2025 DatVietVAC Yeah1 0 1,3K 2,5K 3,8K 5,0K Doanh thu (tỷ đồng) LNST (tỷ đồng) 3.200 380 1.700 80 Nguồn: Znews tổng hợp

Năm 2026, khoảng cách giữa hai doanh nghiệp có dấu hiệu thu hẹp khi cả hai đều trải qua quý kinh doanh đầu năm kém khởi sắc hơn so với nền cao của năm trước.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I, DatVietVAC ghi nhận doanh thu 625 tỷ đồng , giảm khoảng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 7 tỷ đồng , dù tăng mạnh so với quý I/2025 nhưng đây vẫn là con số lợi nhuận khá khiêm tốn so với quy mô doanh nghiệp.

Trong khi đó, Yeah1 ghi nhận doanh thu hợp nhất 208 tỷ đồng trong quý gần nhất, giảm 4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 15 tỷ đồng , giảm 37%, nhưng gấp đôi đối thủ.

Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ việc quý I năm ngoái phát sinh khoản doanh thu tài chính từ thoái vốn công ty con, trong khi năm nay không còn khoản thu đột biến này. Mảng quảng cáo và truyền thông vẫn đóng góp gần 80% doanh thu cho Yeah1, đạt khoảng 165 tỷ đồng .

Tính riêng quý I, Yeah1 đã tạo ra lợi nhuận cao hơn DatVietVAC. Tuy nhiên, kết quả của các doanh nghiệp giải trí thường phụ thuộc đáng kể vào chu kỳ sản xuất, phát sóng chương trình cũng như thời điểm ghi nhận doanh thu từ các hoạt động biểu diễn và thương mại hóa nội dung.

Mục tiêu của DatVietVAC và Yeah1 năm 2026 DatVietVAC Yeah1 0 1,3K 2,5K 3,8K 5,0K Doanh thu (tỷ đồng) LNST (tỷ đồng) 3.400 420 1.600 105 Nguồn: Znews tổng hợp

Trong năm 2026, DatVietVAC đặt mục tiêu doanh thu 3.382 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng , lần lượt tăng khoảng 5% và 11% so với thực hiện năm trước. Đồng thời, nhà sản xuất hệ sinh thái "Say Hi" cũng đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân khoảng 15% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới mốc doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận 780 tỷ đồng vào năm 2030.

Trong khi đó, Yeah1 đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 1.650 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 105 tỷ đồng trong năm 2026. Dù mục tiêu doanh thu gần như đi ngang so với năm 2025, doanh nghiệp kỳ vọng lợi nhuận tăng 36% nhờ cải thiện biên lợi nhuận và khai thác hiệu quả hơn các nền tảng người dùng cuối đã được đầu tư từ năm trước.

Đường đua của "kinh tế thần tượng"

Sự khác biệt về kết quả kinh doanh cũng phần nào phản ánh cách hai doanh nghiệp đang xây dựng mô hình tăng trưởng.

Nếu trước đây, thành công của một gameshow chủ yếu được đo bằng rating truyền hình hoặc doanh thu quảng cáo, thì hiện nay giá trị của một chương trình không dừng lại ở thời điểm phát sóng. Các doanh nghiệp giải trí ngày càng hướng tới việc xây dựng những tài sản sở hữu trí tuệ (IP) có thể tiếp tục tạo doanh thu thông qua concert, fan meeting, nền tảng OTT, hợp tác thương hiệu, bán sản phẩm lưu niệm hay khai thác hình ảnh nghệ sĩ.

Xu hướng này không chỉ diễn ra tại Việt Nam. Trên thế giới, nhiều tập đoàn giải trí như HYBE, CJ ENM hay SM Entertainment của Hàn Quốc cũng đã chuyển dịch từ mô hình sản xuất nội dung sang mô hình sở hữu và thương mại hóa IP, trong đó doanh thu trực tiếp từ người hâm mộ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn.

Xu hướng này cũng phù hợp với nhận định của PwC trong báo cáo Global Entertainment & Media Outlook 2025-2029. Hãng kiểm toán này cho rằng ngành giải trí toàn cầu đang bước vào giai đoạn hình thành các "bể doanh thu" (new revenue pools) mới, thay vì chỉ dựa vào doanh thu truyền thống. Các nguồn tăng trưởng đến từ nền tảng số, streaming, quảng cáo số, sự kiện trực tiếp và những mô hình kết nối trực tiếp với người tiêu dùng.

Show Anh trai vượt ngàn chông gai của Yeah1 và Tinh hà Say Hi của DatVietVAC đều mới lên sóng, làm "nóng" lại cuộc đua giữa 2 doanh nghiệp. Ảnh: BTC.

Công ty Chứng khoán Vietcap nhận định DatVietVAC đang chuyển dịch từ doanh nghiệp sản xuất nội dung truyền thống sang mô hình Direct-to-Consumer (D2C). Theo đó, các nguồn thu từ khai thác IP, nền tảng OTT, concert, thương mại nội dung và hoạt động trực tiếp với người hâm mộ được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng chính trong những năm tới.

Vietcap cũng đánh giá lợi thế của DatVietVAC nằm ở việc sở hữu nhiều IP gốc, cho phép doanh nghiệp thương mại hóa cùng một nội dung trên nhiều nền tảng thay vì phụ thuộc vào doanh thu quảng cáo hay một chương trình đơn lẻ.

Trong khi đó, Yeah1 cũng đang theo đuổi hướng đi tương tự. Doanh nghiệp nhiều lần cho biết sẽ phát triển mô hình "kinh tế thần tượng" (idol economy), lấy các chương trình âm nhạc, concert và cộng đồng người hâm mộ làm trung tâm để mở rộng hệ sinh thái giải trí và đa dạng hóa nguồn thu.

Khoảng cách giữa hai doanh nghiệp hiện nay không nằm ở định hướng phát triển. Cả DatVietVAC và Yeah1 đều đang đặt cược vào chiến lược lấy IP làm trung tâm, nhưng ở những giai đoạn khác nhau của chu kỳ tăng trưởng.

DatVietVAC đã sở hữu một danh mục IP tương đối hoàn chỉnh và những tài sản này bắt đầu phản ánh rõ vào doanh thu, lợi nhuận. Trong khi đó, Yeah1 vẫn trong quá trình mở rộng hệ sinh thái "kinh tế thần tượng", đầu tư cho các chương trình, nghệ sĩ và hoạt động biểu diễn trực tiếp với kỳ vọng tạo thêm nguồn thu trong những năm tới.

Những con số hiện tại phản ánh vị thế của mỗi doanh nghiệp ở thời điểm này, nhưng cuộc cạnh tranh dài hạn sẽ được quyết định bởi khả năng liên tục tạo ra những IP đủ sức thu hút khán giả và quan trọng hơn, chuyển hóa sức hút đó thành dòng tiền bền vững.