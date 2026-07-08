DatVietVAC chốt thương vụ IPO với định giá hơn 6.000 tỷ

Nhà sản xuất show Tinh hà Say Hi dự kiến chào bán hơn 11,15 triệu cổ phiếu với giá 54.800 đồng/cổ phiếu, hướng tới niêm yết trên HoSE, tương ứng mức vốn hóa hơn 6.100 tỷ đồng.

Hệ sinh thái "Say Hi" đã trở thành động lực tăng trưởng chính của DatVietVAC trong những năm gần đây. Ảnh: BTC.

CTCP DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) vừa công bố hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), đánh dấu bước tiến mới trong kế hoạch niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo hồ sơ công bố, doanh nghiệp dự kiến chào bán 11,15 triệu cổ phiếu với giá 54.800 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động hơn 600 tỷ đồng . Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của DatVietVAC sẽ tăng lên 1.114 tỷ đồng , tương ứng 111,418 triệu cổ phiếu lưu hành.

Với mức giá chào bán này, vốn hóa dự kiến của doanh nghiệp sau khi lên sàn đạt khoảng 6.106 tỷ đồng (tương đương khoảng 232 triệu USD ).

Theo thông tin từ doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu. Số lượng đăng ký mua tối đa là 5,57 triệu cổ phiếu, tương đương không quá 5% vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán. Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền đặt cọc dự kiến từ ngày 10/8 đến 7/9.

Số tiền huy động được dự kiến dùng để bổ sung vốn cho các công ty trong hệ sinh thái của DatVietVAC. Trong đó, doanh nghiệp dự kiến góp thêm 536,9 tỷ đồng vào DatViet VAC Media và 74 tỷ đồng vào DatViet VAC Entertainment.

Theo kế hoạch, đợt IPO nhằm huy động nguồn lực tài chính để phục vụ chiến lược tăng trưởng dài hạn, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào việc phát triển tài sản sở hữu trí tuệ (IP), mở rộng hệ sinh thái nội dung, công nghệ và các hoạt động kinh doanh hướng trực tiếp đến người tiêu dùng.

DatVietVAC được thành lập năm 1994, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí và công nghệ. Doanh nghiệp sở hữu hệ sinh thái gồm sản xuất nội dung, quảng cáo, quản lý nghệ sĩ và nền tảng xem trực tuyến VieON.

Những chương trình nổi bật do doanh nghiệp sản xuất gồm Rap Việt, Ca sĩ mặt nạ, Anh trai Say Hi và Em xinh Say Hi. Trong đó, hệ sinh thái "Say Hi" đã trở thành động lực tăng trưởng chính của công ty trong những năm gần đây.

Ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch sáng lập kiêm Tổng giám đốc DatVietVAC Group Holdings cho biết trong năm ngoái, doanh nghiệp đã đạt 3.235 tỷ đồng doanh thu và 380 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Là cơ sở để chi trả cổ tức với tỷ lệ 30%.

Bước sang năm 2026, DatVietVAC bắt đầu chiến lược 5 năm 2026-2030 với kế hoạch doanh thu 3.382 tỷ đồng , lãi ròng 420 tỷ đồng , chi trả cổ tức tỷ lệ 15%.

Hiệu quả kinh doanh được kỳ vọng nhảy vọt cho đến năm 2030, với mục tiêu 5.000 tỷ đồng doanh thu và 780 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tức tăng gấp đôi kết quả nnawm 2025. Doanh nghiệp dự kiến duy trì chi trả cổ tức đều đặn mỗi năm.

Kế hoạch tham vọng này sẽ tập trung vào việc đẩy mạnh sản xuất thêm chương trình, tăng trưởng doanh thu từ người tiêu dùng (khán giả) lên 40-50% vào năm 2030 và mở rộng thị trường toàn cầu. Doanh nghiệp đồng thời sẽ thúc đẩy thương mại hóa nghệ sĩ và gia nhập lĩnh vực đào tạo, quản lý nghệ sĩ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I, DatVietVAC ghi nhận 625 tỷ đồng doanh thu, giảm khoảng 17% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 13,5% lên gần 28,9%, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7 tỷ đồng , tăng mạnh so với mức chỉ 33 triệu đồng của quý I/2025.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 1.859 tỷ đồng , trong đó tiền và các khoản tương đương tiền gần 267 tỷ đồng , các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 697 tỷ đồng , trong khi dư nợ vay ngắn hạn ở mức khoảng 842 tỷ đồng .