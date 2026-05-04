Hé lộ mô hình 'nuôi idol' của DatVietVAC trước thềm IPO

Không chỉ làm gameshow, DatVietVAC đang xây dựng hệ sinh thái nghệ sĩ và nội dung nhằm kéo dài vòng đời doanh thu, trước kế hoạch IPO.

Thương hiệu "Anh trai say hi" của DatVietVAC vẫn giữ được sức hút sau 2 mùa. Ảnh: BTC.

Công ty Chứng khoán Vietcap mới đây đã công bố báo cáo phân tích về CTCP DatVietVAC Group Holdings - doanh nghiệp truyền thông và giải trí đang có kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại thị trường Việt Nam.

Theo Vietcap, DatVietVAC đang dịch chuyển khỏi mô hình sản xuất nội dung truyền thống sang chiến lược dựa trên tài sản trí tuệ (IP). Thay vì chỉ tạo ra chương trình và bán quảng cáo, doanh nghiệp này đang tìm cách kéo dài vòng đời của nội dung thông qua nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ.

Trong mô hình này, một chương trình không kết thúc khi lên sóng mà trở thành điểm khởi đầu để tạo ra nghệ sĩ, xây dựng fandom và mở rộng sang các hoạt động thương mại như concert, hợp đồng quảng cáo, nội dung số hay sản phẩm ăn theo.

Nói cách khác, thay vì chỉ “làm show”, DatVietVAC đang “nuôi idol” và kiếm tiền từ chính vòng đời của những gương mặt bước ra từ nội dung đó.

Báo cáo phân tích cho rằng mảng khai thác trực tiếp người tiêu dùng (D2C) sẽ trở thành động lực tăng trưởng chính của doanh nghiệp, với tốc độ tăng trưởng kép dự kiến 22%/năm trong giai đoạn 2025-2028. Trong đó, doanh thu từ tài trợ và bán vé sự kiện trực tiếp có thể tăng tới 25% mỗi năm, trong khi các hoạt động khai thác bản quyền và sản phẩm gắn với nội dung tăng khoảng 14%.

Điều này đồng nghĩa giá trị không còn nằm ở việc có bao nhiêu người xem, mà ở khả năng khiến người xem sẵn sàng chi tiền.

Hiệu quả của mô hình này đã phần nào phản ánh vào các chỉ số tài chính. Năm 2025, DatVietVAC ghi nhận biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 13,9%, trong khi tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) khoảng 40,8%.

So với các doanh nghiệp truyền thông - giải trí trong khu vực, nơi biên lợi nhuận và ROE trung bình lần lượt chỉ khoảng 2,5% và 8,4%, mức sinh lời của DatVietVAC được đánh giá là vượt trội.

Ở góc độ tài chính, Vietcap cho rằng “nuôi idol” không chỉ là chiến lược nội dung, mà đang trở thành cấu trúc doanh thu có biên lợi nhuận cao hơn so với mô hình quảng cáo truyền thống.

Dù vậy, mô hình này không phải không có rủi ro.

Báo cáo phân tích cho rằng việc “nuôi idol” phụ thuộc lớn vào khả năng tạo ra những nội dung đủ sức lan tỏa để hình thành cộng đồng người hâm mộ.

Không phải chương trình nào cũng trở thành “hit”, và khi thiếu những cú hích như vậy, toàn bộ vòng lặp doanh thu có thể chậm lại. Báo cáo cũng lưu ý các rủi ro liên quan đến việc giá trị khai thác thương mại từ các chương trình mới thấp hơn kỳ vọng, hoặc khả năng kiếm tiền từ nghệ sĩ không đạt như dự tính.

Ngoài ra, những thay đổi bất lợi từ các nền tảng phân phối nội dung bên thứ 3 cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Trước đó, ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch sáng lập kiêm Tổng giám đốc DatVietVAC Group Holdings cho biết DatVietVAC đang tiến gần đến kế hoạch IPO trong năm 2026.

Bày tỏ sự tự tin về triển vọng IPO của công ty, ông Thành chỉ ra 4 yếu tố khiến nhà đầu tư phải chú ý đến doanh nghiệp, bao gồm khả năng tạo ra IP (tài sản trí tuệ) giải trí và âm nhạc dẫn dắt thị trường, kỹ năng khai thác giá trị IP, mở rộng quy mô kinh doanh và thương mại hóa.

"DatVietVAC không phải là công ty truyền thông mà là một hệ sinh thái vận hành dựa trên IP và có khả năng chuyển hóa nội dung thành sản phẩm có tính thương mại bền vững", ông khẳng định.