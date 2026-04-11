Chủ tịch DatVietVAC tiết lộ kế hoạch IPO năm nay

"Ông lớn" ngành giải trí đang tiến gần đến kế hoạch IPO trong năm nay, cùng chiến lược nhân đôi lợi nhuận sau thuế trong 5 năm tới.

Ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch sáng lập kiêm Tổng giám đốc DatVietVAC Group Holdings chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: BBWV.

Chia sẻ tại sự kiện The Year Ahead 2026 do Bloomberg Businessweek Vietnam tổ chức ngày 10/4, ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch sáng lập kiêm Tổng giám đốc DatVietVAC Group Holdings cho biết trong năm ngoái, doanh nghiệp đã đạt 3.235 tỷ đồng doanh thu và 380 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Là cơ sở để chi trả cổ tức với tỷ lệ lên đến 30%.

Bước sang năm 2026, DatVietVAC bắt đầu chiến lược 5 năm 2026-2030 với kế hoạch doanh thu 3.382 tỷ đồng , lãi ròng 420 tỷ đồng , chi trả cổ tức tỷ lệ 15%.

Hiệu quả kinh doanh được kỳ vọng nhảy vọt cho đến năm 2030, với mục tiêu 5.000 tỷ đồng doanh thu và 780 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tức tăng gấp đôi kết quả 2025. Doanh nghiệp dự kiến duy trì chi trả cổ tức đều đặn mỗi năm.

Kế hoạch tham vọng này sẽ tập trung vào việc đẩy mạnh sản xuất thêm chương trình, tăng trưởng doanh thu từ người tiêu dùng (khán giả) lên 40-50% vào năm 2030 và mở rộng thị trường toàn cầu. Doanh nghiệp đồng thời sẽ thúc đẩy thương mại hóa nghệ sĩ và gia nhập lĩnh vực đào tạo, quản lý nghệ sĩ.

Cũng tại sự kiện, ông Đinh Bá Thành cho biết DatVietVAC đang tiến gần đến kế hoạch IPO trong năm 2026, và một điều thú vị là các nghệ sĩ đã bày tỏ mong muốn trở thành những nhà đầu tư đầu tiên.

Bày tỏ sự tự tin về triển vọng IPO của DatVietVAC, ông Thành chỉ ra 4 yếu tố khiến nhà đầu tư phải chú ý đến doanh nghiệp, bao gồm khả năng tạo ra IP (tài sản trí tuệ) giải trí và âm nhạc dẫn dắt thị trường, kỹ năng khai thác giá trị IP, mở rộng quy mô kinh doanh và thương mại hóa.

"DatVietVAC không phải là công ty truyền thông mà là một hệ sinh thái vận hành dựa trên IP và có khả năng chuyển hóa nội dung thành sản phẩm có tính thương mại bền vững", ông khẳng định.

Thực tế, không chỉ DatVietVAC, một đối thủ khác trên thị trường giải trí là CTCP Tập đoàn Yeah1 (HoSE: YEG) cũng đang nỗ lực phát triển hệ sinh thái giải trí - truyền thông toàn diện và hướng tới sản xuất các sản phẩm mang tầm quốc tế.

Trong định hướng phát triển những năm tới, Yeah1 dự kiến tập trung vào mảng quản lý người sáng tạo nội dung, đẩy mạnh thương mại điện tử, đầu tư vào các doanh nghiệp truyền thông - truyền hình và phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất các chương trình quy mô lớn.

Hiện, Yeah1 đang trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu 1.650 tỷ đồng , tăng 1% so với năm ngoái, và lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng gần 36% lên 105 tỷ đồng .

Yeah1 cho biết chiến lược năm nay sẽ tập trung cải thiện biên lợi nhuận và nâng cao hiệu quả hoạt động cốt lõi. Doanh nghiệp kỳ vọng các nền tảng hướng đến người dùng cuối, đã hoàn thiện từ cuối năm 2025, sẽ đóng góp tích cực cho tăng trưởng trong năm nay.

Dư địa tăng trưởng của các doanh nghiệp còn đến từ chiến lược quốc gia cho ngành công nghiệp văn hóa. Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt chỉ tiêu đến năm 2030, bảo đảm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách Nhà nước hàng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn. Mục tiêu là phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP; hình thành 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa; đồng thời thành lập thêm 1-3 trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài...

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công nghiệp văn hóa đang dần khẳng định vị trí trong cơ cấu kinh tế quốc gia. Giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam ước đạt bình quân 1,059 triệu tỷ đồng mỗi năm, tương đương khoảng 44 tỷ USD . Số lượng cơ sở kinh tế hoạt động trong lĩnh vực này tăng bình quân 7,2%/năm; lực lượng lao động tăng khoảng 7,4%/năm.

Tuy nhiên, nếu so với các nền công nghiệp văn hóa khác trong khu vực như Hàn Quốc hay Thái Lan, quy mô của Việt Nam vẫn còn hạn chế.

"Tôi cho rằng công nghiệp văn hóa mới bắt đầu chớm nở từ 2024 khi lớp trẻ tự sáng tác và tạo ra những thần tượng bản địa thu hút đông đảo công chúng", ông Đinh Bá Thành nêu quan điểm, đồng thời nhấn mạnh sau 2-3 năm định hình nền tảng, ngành sẽ có sự tăng trưởng đột biến.