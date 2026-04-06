TP.HCM nghiên cứu xây tổ hợp phim trường 150 ha

UBND TP.HCM vừa giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì nghiên cứu xây tổ hợp phim trường 100-150 ha nhằm phát triển công nghiệp điện ảnh, thu hút dự án trong và ngoài nước.

Cảnh quay trong một bộ phim được thực hiện tại TP.HCM. Ảnh minh họa: NSX.

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành về việc khẩn trương triển khai các nội dung kết luận của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại chương trình gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung nghiên cứu, tham mưu, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, nguồn vốn, quỹ đất và thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân tham gia phát triển kinh tế văn hóa.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh tinh thần "ứng xử công bằng" đối với mọi loại hình doanh nghiệp, không phân biệt quy mô lớn nhỏ, nhằm xây dựng môi trường kinh doanh công khai, minh bạch và hệ sinh thái văn hóa lành mạnh.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát quỹ nhà, đất công hiện có để đề xuất phương án bố trí, chuyển đổi mục đích sử dụng sang các thiết chế văn hóa, không gian sáng tạo và biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Các đơn vị được yêu cầu nghiên cứu phương án hỗ trợ địa điểm đào tạo các ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống nhằm bảo tồn và phát huy các làng nghề, ngành nghề thủ công truyền thống kết hợp phát triển du lịch văn hóa, đồng thời tạo nguồn nhân lực kế thừa trong lĩnh vực này.

Đồng thời, Sở Tài chính cũng chủ trì nghiên cứu, đề xuất thành lập Quỹ Phát triển Công nghiệp Văn hóa của thành phố theo mô hình quỹ "đầu tư mạo hiểm", nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực hạ tầng và công nghệ, UBND TP.HCM giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các đơn vị nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng tổ hợp phim trường quy mô lớn khoảng 100-150 ha trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình; tạo thuận lợi thu hút các dự án sản xuất phim có chất lượng, tầm cỡ trong nước và quốc tế.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp bảo đảm thực thi hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, tạo môi trường sáng tạo lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nghệ sĩ, tác giả và doanh nghiệp.

Về giáo dục thẩm mỹ, UBND TP.HCM giao các đơn vị liên quan xây dựng đề án "Sân khấu học đường" nhằm đưa nghệ thuật truyền thống và đương đại vào nhà trường, bồi đắp tình yêu văn hóa cho thế hệ trẻ.

Đối với cảnh quan đô thị, Sở Xây dựng cần triển khai chiếu sáng nghệ thuật tại các công trình biểu tượng như Bưu điện thành phố, Nhà hát thành phố để tạo điểm nhấn sống động cho kinh tế đêm.

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành chủ động phối hợp chặt chẽ, kịp thời tham mưu các phương án tháo gỡ khó khăn hoặc kiến nghị Trung ương sửa đổi các quy định pháp luật không còn phù hợp để tạo khung pháp lý thông thoáng cho ngành công nghiệp văn hóa phát triển bền vững.