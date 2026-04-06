Cận cảnh đại lộ lớn bậc nhất TP.HCM sắp được chi 3.500 tỷ cải tạo

Mới đây, UBND TP.HCM đã có công văn giao liên danh nhà đầu tư CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) và Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cải tạo Xa lộ Hà Nội . Trong đó, phạm vi nghiên cứu dự án là tăng cường năng lực thông hành tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1 đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn.

Liên danh nhà đầu tư sẽ triển khai cải tạo 5 nút giao trên tuyến đường này gồm: Tây Hòa, ngã tư Thủ Đức, Khu Công nghệ cao, Cát Lái và An Phú, từ đó giúp tuyến chính 6 làn xe có thể lưu thông liên tục, không còn cảnh hàng dài phương tiện phải dừng chờ đèn đỏ.

Tại nút giao quay đầu An Phú (phường Bình Trưng), mỗi ngày ghi nhận lưu lượng phương tiện qua lại dày đặc. Đây là điểm kết nối quan trọng khi nhiều người dân lựa chọn quay đầu để di chuyển về trung tâm thành phố hoặc rẽ hướng ra đại lộ Mai Chí Thọ, khu vực An Phú, khiến khu vực này luôn trong tình trạng nhộn nhịp và dễ xảy ra ùn ứ.

Cách đó gần 1 km, nút giao Cát Lái đang được tính toán với việc tiếp cận với Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, khu dân cư đường Liên Phường.

Trong tương lai, Khu thể thao quốc gia Rạch Chiếc có thể chứa tới 130.000 người, nên cần có khả năng kết nối hiệu quả, lưu thông nhanh.

Theo đó, nhà đầu tư sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu phương án kết nối, tổ chức giao thông đường bộ đối ngoại của Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc đối với tuyến đường Võ Nguyên Giáp, bảo đảm yêu cầu về quy mô phục vụ tổng thể của Khu liên hợp này.

Nút giao Tây Hòa (phường Phước Long) có lưu lượng phương tiện rất lớn, trong đó là phần lớn container di chuyển vào các cụm cảng Trường Thọ, Cát Lái... Do đó, kể cả không phải giờ cao điểm, tại đây vẫn thường xuyên xảy ra ùn ứ.

Tại nút giao này luôn có lượng lớn phương tiện từ các tuyến đường nhánh đổ ra khiến người dân chờ đèn đỏ tại đây rất lâu.

Hiện tại, các nút giao này đang là nút giao đồng mức, có mật độ phương tiện lưu thông lớn nên việc cải tạo các nút giao thành khác mức sẽ tăng khả năng lưu thông liên tục cho các phương tiện, không còn cảnh dừng đèn đỏ như trước.

Liên danh nhà đầu tư cho biết trước mắt đơn vị đề xuất nghiên cứu các nút giao trên, tuy nhiên sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của các đơn vị, sở ngành. Trong đó, đối với nút giao Tây Hòa hiện nay địa phương đang yêu cầu nghiên cứu, đánh giá chi tiết.

Tuy đã có cầu vượt, tình trạng kẹt xe vẫn diễn ra thường xuyên khi có lượng lớn phương tiện đổ ra từ các tuyến đường nhánh như Lê Văn Việt, Võ Văn Ngân...

Vị trí nút giao cuối cùng được đề xuất làm nút giao khác mức là tại đoạn ngã tư đi qua Khu công nghệ cao.

Tại khu vực này, xe container, xe tải nặng thường xuyên ra vào, gây ùn ứ vào giờ cao điểm.

Khi hoàn thành toàn bộ, dự án mang ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối khu vực phía đông TP.HCM với các trung tâm công nghiệp - dịch vụ lớn tại Đồng Nai, Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), mở rộng khả năng tiếp cận sân bay Long Thành trong tương lai.

Liên danh CII - HFIC đã được TP.HCM cho phép nghiên cứu dự án cải tạo Xa lộ Hà Nội từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn với quy mô 3.500 tỷ đồng .

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.