Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm vẫn im lìm nhiều đoạn

Rạch Xuyên Tâm dài khoảng 8,9 km, đi qua các phường Gia Định, Bình Thạnh, An Nhơn và Bình Lợi Trung (thuộc địa bàn quận Bình Thạnh và Gò Vấp cũ), từ lâu đây được xem là một trong tuyến rạch ô nhiễm nhất ở TP.HCM. Dự án cải tạo tuyến rạch này được kỳ vọng giải quyết đồng thời các vấn đề về môi trường, thoát nước và chỉnh trang đô thị.

Tuy nhiên đến nay, tại gói thầu XL01 (đoạn từ cầu Bùi Đình Túy đến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè), khu vực thuộc phường Gia Định và Bình Thạnh, hầu như chưa ghi nhận thay đổi rõ nét về hiện trạng, các dãy nhà lụp xụp vươn ra lòng kênh vẫn tồn tại.

Một số ít hộ dân đã dọn dẹp, bàn giao mặt bằng, nhưng nhìn chung tổng thể khu vực vẫn ngổn ngang. Phần lớn người dân tiếp tục bám trụ, chưa bàn giao đất đồng loạt.

Được biết, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc chưa thống nhất về giá bồi thường. Nhiều hộ dân tại đây vẫn đang chờ phương án cụ thể từ cơ quan chức năng.

Tại gói thầu XL02 (đoạn từ đường Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến, bao gồm các nhánh rạch Bình Lợi và Bình Triệu), dù đã khởi công từ ngày 18/11/2025 nhưng hiện vẫn chủ yếu dừng ở công tác dọn dẹp, chưa thể triển khai thi công quy mô lớn.

Tại đoạn gần cầu Phan Chu Trinh thuộc gói XL02. Một vài máy ép cọc, máy xúc đang hoạt động trên phần diện tích nhỏ hẹp vừa được giải tỏa.

Điểm sáng duy nhất thuộc gói thầu XL03 (đoạn từ sông Vàm Thuật đến cầu Lương Ngọc Quyến). Gói thầu này khởi công từ tháng 5/2025, thời gian thi công 450 ngày.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào những ngày giữa tháng 3, không khí thi công trên đoạn này rất khẩn trương với hàng chục máy móc, nhân lực được huy động.

Theo kế hoạch, đoạn trước Trường Đại học Văn Lang dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 4 tới và hoàn thành cơ bản các hạng mục vào tháng 6.

Toàn bộ dự án cải tạo Rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư hơn 17.200 tỷ đồng , trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm gần 14.000 tỷ đồng .

Tổng cộng có khoảng 2.200 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng, tạo áp lực lớn cho công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực Bình Thạnh và Gò Vấp cũ.

Để phục vụ tái định cư, TP.HCM đang triển khai dự án nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh (phường Bình Thạnh), gồm 3 khối chung cư 20 tầng, tích hợp chức năng thương mại - dịch vụ. Đây được kỳ vọng là nơi bố trí chỗ ở mới cho các hộ dân bị ảnh hưởng, góp phần đảm bảo an sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Theo thống kê, đến nay đã có 2.011 hộ được chi trả tiền bồi thường, trong đó 787 hộ bàn giao mặt bằng. Thành phố đặt mục tiêu hoàn tất công tác giải tỏa trước tháng 6, hướng tới đưa toàn bộ dự án về đích vào năm 2028.

Được kỳ vọng cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm sau nhiều năm vẫn chưa thể tăng tốc do vướng mặt bằng, việc thi công bị chia cắt.

Tổng mức đầu tư dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) trên địa bàn quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp đã được nâng lên gần 17.230 tỷ đồng .

