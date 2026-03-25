Toàn cảnh cao tốc TP.HCM - Long Thành sau hơn nửa năm mở rộng

Dự án có tổng chiều dài thi công khoảng 22 km, điểm đầu tại km4+000 (nút giao Vành đai 2, TP.HCM ) và điểm cuối tại km25+920 (nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Đồng Nai). Trong ảnh là nút giao với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nơi các nhà thầu đang triển khai xây dựng thêm hai cầu vượt, qua đó nâng tổng quy mô đoạn này lên 10 làn xe.

Tại nút giao với Quốc lộ 51, hệ thống trụ cầu, dầm và mặt cầu mở rộng đã cơ bản thành hình. Trên công trường, liên danh nhà thầu chia thành nhiều mũi khẩn trương thi công các hạng mục còn lại.

Theo quy hoạch, đoạn từ km4+000 đến km8+844,5 sẽ được nâng cấp lên 8 làn xe; đoạn từ km8+844,5 đến km25+920 sẽ đạt quy mô 10 làn xe. Trong ảnh là đoạn từ nút giao Quốc lộ 51 hướng về cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được mở rộng lên 12-14 làn xe.

Đối với cầu Long Thành sẽ được xây dựng thêm một đơn nguyên mới với 5 làn xe hoàn chỉnh, nâng tổng năng lực thông hành tại đoạn này. Theo ghi nhận, nhà thầu đang đẩy nhanh thi công cọc khoan nhồi và trụ cầu, các móng trụ của đường dẫn cầu Long Thành phía Đồng Nai đang dần thành hình.

Đoạn từ cầu Long Thành hướng về Vành đai 3 TP.HCM cũng đang được liên danh nhà thầu huy động hàng trăm máy móc thi công cọc khoan nhồi và trụ cầu.

Công tác thi công được chia thành hai gói thầu chính. Gói thầu XL01 (đoạn Km4+00 - Km13+900) có giá trị 5.573,5 tỷ đồng do liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu. Gói thầu XL02 (đoạn Km13+900 - Km25+920) trị giá 4.628,967 tỷ đồng được trao cho liên danh do Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đứng đầu.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn 22 km từ nút giao Vành đai 2 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) khởi công ngày 19/8/2025, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào tháng 12/2026 và riêng cầu Long Thành hoàn thành vào quý I/2027.

Dự án có tổng mức đầu tư 16.386 tỷ đồng . Cơ cấu nguồn vốn bao gồm 6.500 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước (chiếm 39,67%) và 9.886 tỷ đồng do VEC huy động (chiếm 60,33%).

Thống kê cho thấy lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành tăng trung bình 10,82%/năm, hiện đã vượt xa năng lực thiết kế ban đầu. Việc giữ nguyên quy mô 4 làn xe sẽ gây tắc nghẽn nghiêm trọng khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

Dự kiến sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ khai thác thương mại từ cuối quý II/2026, tuy nhiên đến nay các tuyến giao thông kết nối dự án gồm 25B - 25C vẫn ì ạch do chưa được bàn giao đầy đủ mặt bằng.

Chỉ còn chưa tới 4 tháng trước ngày dự kiến vận hành thương mại, nhiều hạng mục của sân bay Long Thành như tuynel, đường nối nhà ga với tuyến T1,T2, nhà xe... vẫn còn dở dang.

