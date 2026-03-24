2 con đường nghìn tỷ nối sân bay Long Thành vẫn ì ạch vướng mặt bằng

Cả 2 dự án đường 25B và 25C được khởi công cuối năm 2024 với mục tiêu hoàn thành vào tháng 2/2026. Tuy nhiên, theo báo cáo tiến độ mới nhất cuối tháng 2, dự án mở rộng đường 25B, dài hơn 9 km, vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng chỉ mới bàn giao hơn 70% mặt bằng. Trong ảnh là tuyến đường 25C đoạn qua trung tâm xã Nhơn Trạch vẫn dở dang do thiếu mặt bằng.

Đoạn đường 25B từ trung tâm xã Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51 (xã Long Thành) có 181 trường hợp thuộc diện thu hồi đất. Đến cuối tháng 2, đã kiểm đếm 175 trường hợp, còn 6 trường hợp chưa đủ cơ sở do vắng chủ hoặc tranh chấp.

Trong 164 hồ sơ đã chuyển UBND xã Long Thành xác nhận nguồn gốc đất, mới hoàn tất 52 hồ sơ; 112 hồ sơ còn lại đang chờ xử lý. Đáng chú ý, 68 trường hợp từng có quyết định thu hồi đất từ năm 2013, nay phải rà soát lại theo chỉ đạo mới.

Đoạn qua xã Nhơn Trạch có khoảng 234 trường hợp, diện tích hơn 16 ha. Công tác kiểm đếm đạt 100%, song đến nay vẫn chưa có phương án giá đất cụ thể. Trong 203 hồ sơ chuyển xã xác nhận, mới có 137 hồ sơ được xác nhận; 66 hồ sơ tiếp tục xử lý.

Hiện toàn tuyến đã nhận bàn giao được hơn 70% mặt bằng, công tác thi công đạt khoảng 55% giá trị hợp đồng. Nhà thầu đang huy động gần 150 nhân lực, máy móc triển khai 4 mũi thi công hoàn thiện nền đường và hệ thống thoát nước.

Nhà thầu cam kết cuối tháng 4 cơ bản hoàn thành dự án đường 25B, nếu toàn bộ mặt bằng được bàn giao trong tháng 3.

Sau hơn 1 năm khởi công, gần như toàn bộ 2,6 km đường tỉnh 25C vẫn giữ nguyên hiện trạng ban đầu. Dự án có điểm đầu giáp đường Hương lộ 19 (xã Phước An), điểm cuối giáp Quốc lộ 51 (xã Long Phước).

Đường 25C dài hơn 2,6 km, vốn đầu tư gần 650 tỷ đồng , đến nay mới bàn giao hơn 35% mặt bằng, khối lượng thi công mới đạt gần 1% giá trị hợp đồng tính đến cuối tháng 2. Trong ảnh là 1 hộ dân không đồng ý di dời vì chưa nhận được tiền đền bù đoạn qua xã Phước An, Đồng Nai.

Tại đường 25C qua xã Phước An, đã phê duyệt hơn 131,1 tỷ đồng bồi thường cho 138 hộ, 1 thửa đất công và 32 hộ có mồ mả, mặt bằng bàn giao đạt 82% diện tích.

Đoạn qua xã Long Phước phải thu hồi hơn 199 thửa đất, đã kiểm đếm 100%. Phía UBND xã xác nhận 102/104 hồ sơ; đã phê duyệt phương án bồi thường cho 72 trường hợp.

Tỷ lệ bàn giao mặt bằng qua xã này đạt khoảng 60%. Có 21 hộ được giao đất tái định cư, 9 hộ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào thời điểm giữa tháng 3, máy móc, xe lu nền, máy xúc được tập trung ở gần đoạn kết nối với nút giao Quốc lộ 51 thi công nền đường, làm hệ thống cống thoát nước.

Về 2 dự án đường 25B, 25C, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành văn bản đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ dự án. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã trực tiếp kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng của 2 dự án này.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út yêu cầu các đơn vị, địa phương trong tháng 3 phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; phấn đấu thông xe kỹ thuật 2 dự án trong quý II, cùng với thời điểm khai thác thương mại sân bay Long Thành .

