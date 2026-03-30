TP.HCM sắp cải tạo đại lộ lớn bậc nhất thành phố

Liên danh CII - HFIC đã được TP.HCM cho phép nghiên cứu dự án cải tạo Xa lộ Hà Nội từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn với quy mô 3.500 tỷ đồng.

Dự án có chiều dài 15,4 km (từ cầu Sài Gòn đến giáp nút giao Tân Vạn), với quy mô cải tạo 5 nút giao. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) vừa công bố về việc được UBND TP.HCM chấp thuận giao liên danh nhà đầu tư Công ty CII và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tăng cường năng lực thông hành tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án này được liên danh CII - HFIC gọi tắt là Xa lộ Hà Nội 2, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.500 tỷ đồng , với quy mô cải tạo 5 nút giao trọng điểm trên tuyến đường dài khoảng 15,4 km.

Dự án được kỳ vọng tháo gỡ các điểm nghẽn tại các nút giao đồng mức, vốn thường xuyên gây ùn tắc vào giờ cao điểm. Đồng thời, công trình mang ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối khu vực phía đông TP.HCM với các trung tâm công nghiệp - dịch vụ lớn tại Đồng Nai, Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), mở rộng khả năng tiếp cận sân bay Long Thành trong tương lai.

Bên cạnh đó, dự án còn góp phần phục vụ công tác ứng phó khẩn cấp, cứu hộ, cứu nạn và đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng, song hành với tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

CII là doanh nghiệp được thành lập từ năm 2001, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng và khai thác hạ tầng, đặc biệt là theo hình thức hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao (BOT) và hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT).

Doanh nghiệp này được biết đến là "trùm" đất Thủ Thiêm khi sở hữu quỹ đất có diện tích lên đến 96.000 m2 khu vực này, được UBND TP.HCM giao trong quá trình thực hiện các dự án BT (xây dựng - chuyển giao) như đại lộ Vòng Cung, cầu Thủ Thiêm 2, đường ven hồ trung tâm...

Ban lãnh đạo CII cho biết doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hai dự án trọng điểm gồm mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận và mở rộng Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1. Cùng với Xa lộ Hà Nội 2, CII đang được giao làm nhà đầu tư lập đề xuất dự án đường trên cao dọc Quốc lộ 51. Tổng quy mô 4 dự án này lên tới 59.725 tỷ đồng .

Đầu năm nay, CII cũng đề xuất phát triển khu đô thị TOD tại Hàng Xanh với tổng vốn sơ bộ hơn 486.000 tỷ đồng (khoảng 18,6 tỷ USD ). Dự án bao gồm các hạng mục đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đa tầng, ứng vốn giải phóng mặt bằng nhằm xử lý căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông và ngập nước kéo dài tại khu vực Hàng Xanh.