Điều gì đang xảy ra với cổ phiếu 'trùm' đất Thủ Thiêm?

Sau loạt phiên tăng trần liên tiếp, cổ phiếu CII chạm ngưỡng 23.350 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong 3 năm. Doanh nghiệp khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn bình thường.

CII là một trong những "trùm" đất Thủ Thiêm khi nắm quỹ đất 96.000 m2 tại khu vực này. Ảnh: Quỳnh Danh.

Từ đầu tháng 8, cổ phiếu CII của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM liên tiếp lập kỷ lục với chuỗi phiên tăng trần. Đáng chú ý, trong phiên 14/8, mã chứng khoán này tăng kịch trần gần 7% lên 23.350 đồng/cổ phiếu ngay từ đầu phiên, đánh dấu phiên tăng thứ 6 liên tiếp đóng cửa ở mức giá trần.

Nếu tính từ 15/7, thị giá CII đã leo một mạch từ 13.300 đồng lên 23.350 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng ròng hơn 72% chỉ trong vòng một tháng và cũng là mức cao nhất trong 3 năm. Nếu tính trong 3 tháng gần nhất, thị giá CII đã tăng gần gấp đôi.

Đà tăng "nóng" của cổ phiếu buộc CII phải giải trình với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Doanh nghiệp cho biết diễn biến này hoàn toàn xuất phát từ cung - cầu thị trường, hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch, không phát sinh yếu tố bất thường ảnh hưởng đến tài chính.

CII cũng cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật và của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Diễn biến giá giao dịch cổ phiếu CII từ đầu năm đến nay. Ảnh: TradingView.

CII là doanh nghiệp được thành lập từ năm 2001, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng và khai thác hạ tầng, đặc biệt là theo hình thức hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao (BOT) và hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT).

Doanh nghiệp này được biết đến là "trùm" đất Thủ Thiêm khi sở hữu quỹ đất có diện tích lên đến 96.000 m2, được UBND TP.HCM giao trong quá trình thực hiện các dự án BT (xây dựng - chuyển giao) như đại lộ Vòng Cung, cầu Thủ Thiêm 2, đường ven hồ trung tâm...

Tuy nhiên, đến nay, CII chỉ mới khai thác xong 3 lô đất, 1 lô đầu tư khoảng 90% và 5 lô chưa đầu tư.

Một trong những dự án mà CII đã triển khai là The River Thủ Thiêm, hợp tác cùng CTCP Phát triển và Tài trợ Địa ốc R.C (Refico). Dự án có quy mô hơn 15.000 m2 với tổng vốn đầu tư khoảng 3.495 tỷ đồng .

Trong thông báo gửi cổ đông hồi tháng 4, CII tin rằng công ty sẽ được chấp thuận làm chủ đầu tư các dự án bất động sản trên các lô đất đã nhận tại Thủ Thiêm theo Hợp đồng ký tắt số 1886/HĐ-UBND giữa UBND TP.HCM và doanh nghiệp.

Đối với các lô đất được dùng để thanh toán phần khối lượng xây lắp mà CII đã hoàn thành trong dự án BT tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, giá trị đất được xác định theo đơn giá tại thời điểm ký tắt hợp đồng, tức tháng 4/2015.

Phần diện tích đất còn lại trong hợp đồng (sau khi đã trừ phần dùng để thanh toán khối lượng BT) sẽ được CII nộp tiền sử dụng đất theo mức giá tại thời điểm ký hợp đồng chính thức số 1802/HĐ-UBND, tức tháng 4/2016, cùng các nghĩa vụ tài chính liên quan. Sau khi hoàn tất các nghĩa vụ này, CII mong sẽ được phép phát triển các dự án bất động sản trên phần diện tích đó.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của CII đạt 1.447 tỷ đồng , giảm 8%. Trong khi đó, lãi sau thuế chỉ đạt 206 tỷ đồng , giảm mạnh 54% do thiếu hụt nguồn thu tài chính trong quý I.

Năm 2025, CII đặt mục tiêu doanh thu 3.888 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 335 tỷ đồng . Như vậy, sau nửa năm, công ty hoàn thành khoảng 37% kế hoạch doanh thu và 62% chỉ tiêu lợi nhuận.