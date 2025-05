Ai đang 'ôm' đất Thủ Thiêm?

Nằm bên bờ sông Sài Gòn, ngay liền kề trung tâm quận 1, Thủ Thiêm thu hút loạt doanh nghiệp bất động sản trong và ngoài nước như Thaco, SonKim Land, CII, Keppel Land, Lotte...

Với vị trí gần trung tâm thành phố, được quy hoạch bài bản với định hướng trở thành một trung tâm tài chính trong tương lai, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, TP.HCM) đã và đang chứng kiến làn sóng đầu tư lớn từ những tên tuổi hàng đầu trong ngành địa ốc.

Những dự án được quy hoạch bài bản

Trong đó, Đại Quang Minh, thuộc Tập đoàn Thaco, là một trong những đơn vị tiên phong phát triển khu đô thị mới tại Thủ Thiêm với dự án Khu đô thị Sala.

Trải rộng trên quỹ đất hơn 150 ha, Khu đô thị Sala được quy hoạch đồng bộ với hệ sinh thái đô thị gồm căn hộ, biệt thự cao cấp, trường học, bệnh viện, công viên, trung tâm thương mại, thể thao...

Sau hơn 10 năm triển khai, khu đô thị này đã thu hút đông đảo cư dân về sinh sống. Sầm uất nhất là hai bên đoạn đường Nguyễn Cơ Thạch với dãy nhà phố, mặt bằng bán lẻ, tòa nhà văn phòng và chung cư cao cấp.

Tại đây, không ít doanh nghiệp đặt văn phòng, mở chi nhánh, showroom... Đặc biệt, các chi nhánh, văn phòng đại diện của nhiều ngân hàng mọc lên như "nấm sau mưa".

Dù vậy, hiện dự án vẫn còn nhiều phân khu chưa hoàn thiện, không ít khu biệt thự trong tình trạng bỏ trống, chưa có người ở.

Khu đô thị Sala. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong khi đó, dự án The Metropole Thủ Thiêm của Sơn Kim Land đã phát triển nhiều tòa căn hộ, cùng hai tòa nhà văn phòng The Mett và The Hallmark đạt các tiêu chuẩn quốc tế mới.

Cuối năm ngoái, khu vực này còn trở nên nhộn nhịp khi trở thành nơi tổ chức nhiều chương trình âm nhạc lớn như Anh trai "say hi", Anh trai vượt ngàn chông gai...

Với quy mô gần 8 ha và vị trí "kim cương", dự án này thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Cuối năm ngoái, chủ đầu tư vừa ra mắt phân khu cuối cùng là The OpusK. Đáng chú ý, với số lượng giới hạn 150 căn hộ, giá chào bán lên đến 255-450 triệu đồng/m2.

Thậm chí, một số căn 4 phòng ngủ còn có tổng giá bán hơn 100 tỷ đồng . Đây được xem là dự án có mức giá sơ cấp cao kỷ lục tại khu vực Thủ Thiêm đến thời điểm hiện tại.

Khu đô thị Thủ Thiêm đang chứng kiến làn sóng đầu tư lớn từ những tên tuổi hàng đầu trong ngành địa ốc. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngoài ra, GS E&C - một doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc - cũng phát triển dự án Thủ Thiêm Zeit River tại đây, với vị trí gần cầu Thủ Thiêm 1 hướng về phía Khu đô thị Sala.

Dự án rộng 3,3 ha, gồm căn hộ, officetel, nhà phố thương mại và trung tâm mua sắm. Quy mô dự án gồm 2 tòa căn hộ cao 25-32 tầng với 300 căn hộ hạng sang và 2 dãy thấp tầng (4 tầng). Hiện, các sản phẩm tại đây đang được chuyển nhượng với giá lên đến 160-300 triệu đồng/m2.

Còn nhiều quỹ đất chờ triển khai

Dù một số dự án đã đi vào hoạt động, nhiều khu đất tại Thủ Thiêm vẫn chậm triển khai do gặp khó khăn về pháp lý, tài chính hoặc thủ tục đầu tư.

Điển hình là dự án Eco Smart City của Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) được tiết lộ từ năm 2017 với vốn đầu tư dự kiến 900 triệu USD và rục rịch triển khai vào năm 2022. Tuy nhiên, sau 3 năm, khu đất vẫn chưa có dấu hiệu thi công.

Từ cuối năm ngoái đến nay, dự án này liên tục được lãnh đạo TP.HCM đốc thúc tháo gỡ vướng mắc. Theo tờ trình mới nhất, dự kiến Lotte phải nộp 16.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất cho khu đất gần 7,5 ha này để hoàn tất nghĩa vụ tài chính.

Kế hoạch xây dựng được công bố trước đó cho thấy chủ đầu tư sẽ dành khoảng 5 ha đất để xây dựng khu trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ tổng hợp và dân cư đa chức năng. Điểm nhấn của dự án là tòa tháp cao 50 tầng.

Từ cuối năm ngoái đến nay, dự án Eco Smart City của Tập đoàn Lotte liên tục được lãnh đạo TP.HCM đốc thúc tháo gỡ vướng mắc. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Empire City, do liên doanh Keppel Land, Tiến Phước, Trần Thái và Gaw Capital phát triển.

Thời điểm lộ diện, tổng số vốn đầu tư của dự án được công bố ở mức 1,2 tỷ USD . Chủ đầu tư dự kiến hoàn tất các thủ tục để khởi công vào quý IV/2015 và hoàn thành toàn bộ công trình vào năm 2022 (gồm 4 giai đoạn xây dựng).

Tuy nhiên, sau nhiều năm kể từ khi khởi công, dự án mới chỉ hoàn tất bàn giao 3 phân khu, gồm: Linden Residences (MU4), Tilia Residences (MU7) và Cove Residences (MU11).

Trên thực tế, dự án hiện chỉ mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 trên tổng số 9 lô đất được giao. Do vậy, các giai đoạn tiếp theo cũng chưa thể triển khai. Đáng chú ý, điểm nhấn của dự án này là tòa nhà đa chức năng cao 88 tầng đến nay vẫn "nằm trên giấy".

Empire City cũng là một trong những dự án ở Thủ Thiêm đang chờ được tháo gỡ vướng mắc. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngoài ra, khu tái định cư Bình Khánh gồm gần 3.790 căn hộ, hoàn thành từ năm 2015, đến nay vẫn chưa có người ở. Những căn hộ này liên tục được đưa ra đấu giá nhưng không thành công, chủ yếu do mức giá quá cao.

Hiện, UBND TP đã chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về việc tiếp tục thực hiện chủ trương đấu giá các căn hộ này với mục tiêu chuyển đổi công năng sang nhà ở thương mại. Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP đang xây dựng kế hoạch tổ chức đấu giá tài sản công để lấy ý kiến các sở, ngành trước khi trình UBND TP xem xét, phê duyệt.

Tại Khu đô thị Thủ Thiêm, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) cũng là một trong những doanh nghiệp sở hữu quỹ đất lớn và có ảnh hưởng đáng kể.

Trong quá trình thực hiện các dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao) như đại lộ Vòng Cung, cầu Thủ Thiêm 2, đường ven hồ trung tâm..., CII được đối ứng bằng 9 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng diện tích khoảng 96.000 m2.

Tuy nhiên, đến nay, CII chỉ mới khai thác xong 3 lô đất, 1 lô đầu tư khoảng 90% và 5 lô chưa đầu tư.

Một trong những dự án mà CII đã triển khai là The River Thủ Thiêm, hợp tác cùng CTCP Phát triển và Tài trợ Địa ốc R.C (Refico). Dự án có quy mô hơn 15.000 m2 với tổng vốn đầu tư khoảng 3.495 tỷ đồng .

Dự án The River Thủ Thiêm là 1 trong 3 dự án mà CII đã khai thác xong ở Khu đô thị Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong thông báo gửi cổ đông mới đây, CII bày tỏ tin tưởng rằng công ty sẽ được chấp thuận làm chủ đầu tư các dự án bất động sản trên các lô đất đã nhận tại Thủ Thiêm theo Hợp đồng ký tắt số 1886/HĐ-UBND giữa UBND TP.HCM và doanh nghiệp.

Đối với các lô đất được dùng để thanh toán phần khối lượng xây lắp mà CII đã hoàn thành trong dự án BT tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, giá trị đất được xác định theo đơn giá tại thời điểm ký tắt hợp đồng, tức tháng 4/2015.

Phần diện tích đất còn lại trong hợp đồng (sau khi đã trừ phần dùng để thanh toán khối lượng BT) sẽ được CII nộp tiền sử dụng đất theo mức giá tại thời điểm ký hợp đồng chính thức số 1802/HĐ-UBND, tức tháng 4/2016, cùng các nghĩa vụ tài chính liên quan. Sau khi hoàn tất các nghĩa vụ này, CII mong sẽ được phép phát triển các dự án bất động sản trên phần diện tích đó.

Ngoài những dự án đã có chủ nhưng dở dang, sắp tới, TP.HCM cũng dự kiến tổ chức đấu giá 49 lô đất tại Thủ Thiêm, bao gồm cả những lô đất từng được mang ra đấu giá năm 2021 bị bỏ cọc.

Những lô đất này được quy hoạch theo nhiều chức năng khác nhau, từ khu dân cư, thương mại, dịch vụ, giáo dục, công trình văn hóa... Nếu các lô này được đấu giá thành công và triển khai đúng quy hoạch, Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ có thêm động lực thu hút các nhà đầu tư lớn, hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm tài chính, thương mại và văn hóa mang tầm khu vực và quốc tế.