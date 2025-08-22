CII muốn làm đường trên cao dọc Quốc lộ 51 không dùng vốn Nhà nước

CII cùng liên danh nhà đầu tư đề xuất làm dự án đường trên cao dọc Quốc lộ 51 gần 16.600 tỷ đồng theo phương án vốn BOT toàn bộ, không dùng ngân sách Nhà nước.

Tuyến đường trên cao dọc Quốc lộ 51 được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc giao thông cho khu vực. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Báo Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận giao liên danh 4 nhà đầu tư lập đề xuất dự án tuyến đường trên cao dọc Quốc lộ 51, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp - cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Đại diện liên danh là CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) hiện đã nộp hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Sở Tài chính cũng đã lấy ý kiến các đơn vị liên quan về báo cáo này.

Trong hồ sơ, liên danh đề xuất hai phương án tài chính để triển khai. Phương án thứ nhất có tổng mức đầu tư hơn 16.100 tỷ đồng , trong đó vốn Nhà nước tham gia hơn 4.800 tỷ đồng , chiếm trên 30% tổng mức đầu tư, còn lại là vốn BOT hơn 11.200 tỷ đồng (bao gồm cả lãi vay), thời gian thu phí hoàn vốn dự án là 25 năm 3 tháng.

Với phương án 2, tổng mức đầu tư gần 16.600 tỷ đồng , dự án sẽ dùng toàn bộ bằng vốn BOT (bao gồm lãi vay), thời gian thu phí hoàn vốn là 26 năm 9 tháng.

Cách thức thu phí của hai phương án cũng có điểm khác biệt. Ở phương án 1, nhà đầu tư dự kiến thu phí đối với 6 làn đường trên cao dọc Quốc lộ 51 và các làn đường trên cao tại nút giao ngã tư Vũng Tàu, trong đó mức phí tại nút giao chỉ bằng khoảng 20% so với tuyến chính.

Đối với các phương tiện ra - vào nút giao theo hướng Quốc lộ 51, chỉ áp dụng mức thu phí của tuyến đường trên cao, không thu thêm phí tại nút giao.

Trong khi đó, ở phương án 2, việc thu phí áp dụng cả 6 làn đường trên cao dọc Quốc lộ 51 và tại nút giao ngã tư Vũng Tàu, bao gồm cả phần trên cao và dưới thấp, với mức phí tại nút giao cũng bằng khoảng 20% so với tuyến chính. Trường hợp xe đi từ Quốc lộ 51 lên tuyến trên cao sẽ chỉ trả phí tuyến chính, không thu thêm tại nút giao.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai đầu tháng 8, Tổng giám đốc CII Lê Quốc Bình cho biết liên danh kiến nghị lựa chọn phương án 2.

Theo Sở Tài chính Đồng Nai, mỗi phương án có ưu và nhược điểm riêng. Nếu chọn phương án 1, vốn Nhà nước tham gia sẽ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, từ đó dự án BOT có thể triển khai song song và giúp rút ngắn tiến độ. Ngược lại, với phương án 2, chỉ khi lựa chọn được nhà đầu tư thì dự án mới có thể triển khai, bao gồm cả giải phóng mặt bằng.

Đánh giá về 2 phương án tài chính dự án được đề xuất, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Anh Tuấn cho rằng phương án 1, nguồn vốn Nhà nước tham gia vào dự án hơn 4.800 tỷ đồng , nhưng thời gian thu phí hoàn vốn so với phương án 2 chỉ rút ngắn được 18 tháng. Còn với phương án 2, sẽ không có áp lực đối với ngân sách Nhà nước.

Đồng quan điểm, ông Đinh Tiến Hải, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đánh giá với nguồn vốn Nhà nước lớn nhưng lợi ích về thời gian thu hồi chỉ rút ngắn 18 tháng, phương án 2 sẽ hợp lý hơn.