Đề xuất dùng 18 tỷ USD xóa kẹt xe, ngập nước khu Hàng Xanh

CII đề xuất phát triển khu đô thị TOD tại Hàng Xanh với tổng vốn sơ bộ hơn 486.000 tỷ đồng (khoảng 18,6 tỷ USD), kỳ vọng giải quyết ùn tắc, ngập nước và tái thiết không gian đô thị.

Hiện trạng khu vực Hàng Xanh được CII đề xuất phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Ảnh: S.T.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) vừa công bố ý tưởng phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) tại khu vực Hàng Xanh (TP.HCM). Đề xuất này được xây dựng trên cơ sở kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM tại Thông báo số 1223/TB-VP ngày 18/12/2024.

Theo CII, doanh nghiệp đã phối hợp với Công ty TNHH Arup Việt Nam để nghiên cứu, thiết kế ý tưởng phát triển khu vực Hàng Xanh theo mô hình TOD.

Trên cơ sở khung pháp lý hiện hành về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), ngày 28/1, CII đã trình UBND TP.HCM đề xuất cho phép lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng theo hình thức PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), kết hợp phát triển đô thị TOD tại nút giao Hàng Xanh.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án được CII ước tính khoảng 486.622 tỷ đồng .

Dự án bao gồm các hạng mục đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đa tầng, ứng vốn giải phóng mặt bằng nhằm xử lý căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông và ngập nước kéo dài tại khu vực Hàng Xanh.

Song song đó, dự án hướng tới tái thiết đô thị theo mô hình TOD, lấy giao thông công cộng khối lượng lớn làm trục phát triển, qua đó tối ưu hóa sử dụng đất và nâng cao hiệu quả khai thác không gian đô thị. Theo tính toán sơ bộ, dự án có thể tạo ra khoảng 7,3 triệu m2 sàn xây dựng, bao gồm nhà ở và văn phòng.

Sau khi được TP.HCM chấp thuận chủ trương, CII cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Arup và các đơn vị liên quan để thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu theo quy định pháp luật.

Khu vực nghiên cứu dự án TOD Hàng Xanh có tổng diện tích khoảng 51,4 ha, nằm tại đầu mối giao thông quan trọng của TP.HCM, nơi dự kiến có tuyến metro số 3A, metro số 5 cùng nhiều tuyến giao thông công cộng khác trong tương lai.

Trước đó, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên tháng 4/2025, Tổng giám đốc CII Lê Quốc Bình cho biết dự án, nếu được đánh giá khả thi, sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc huy động vốn. Theo khảo sát của doanh nghiệp, phạm vi dự án có thể ảnh hưởng đến hơn 4.000 hộ dân.

Ông Bình nhấn mạnh đây là dự án TOD đúng nghĩa, với mục tiêu hình thành một khu đô thị tập trung, tích hợp đầy đủ các chức năng dịch vụ.

"CII đã lựa chọn Arup làm đơn vị tư vấn cho dự án bởi đây là đơn vị từng tham gia phát triển các mô hình TOD tại những đô thị lớn như Quảng Châu, Thượng Hải, Hong Kong - những nơi có mật độ dân cư cao và hạ tầng giao thông phức tạp, nhưng khi đưa TOD vào hoạt động đã giải quyết được vấn đề", ông Bình nói.

Đại diện CII khẳng định nếu dự án TOD Hàng Xanh triển khai thành công, khu vực Hàng Xanh sẽ không còn kẹt xe do không còn đèn giao thông. Theo ông, hiện nay kẹt xe chủ yếu do các đường giao, đường cắt. Do đó, khi có dự án TOD Hàng Xanh, đời sống của người dân tại dự án sẽ được nâng lên mức cao hơn.

"Bình thường nghe tái định cư người dân sẽ sợ, nhưng CII đặt hàng Arup dùng từ bố trí lại vị trí của người dân, đồng thời phải làm cơ chế đền bù để người dân thấy có lợi ích", ông nói.