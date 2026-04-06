Đề xuất TP.HCM cấp bách xây cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND TP.HCM báo cáo triển khai thủ tục đầu tư cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành, với tính chất "cấp bách phải thực hiện ngay".

Dự án đường cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành dự kiến có vốn đầu tư 51.000 tỷ đồng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dù xác định thời gian hoàn thành đường cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành vào năm 2027, dự án được đánh giá khó đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Do đó, Sở Xây dựng TP.HCM nêu rõ việc triển khai thực hiện dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành với tính chất "dự án có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay" là rất cần thiết để rút ngắn tối đa thời gian hoàn thành.

Trong văn bản khẩn gửi UBND TP.HCM, đơn vị giải thích sân bay Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia, đóng vai trò động lực chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là đối với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Việc kết nối sân bay Long Thành với các cực tăng trưởng là ưu tiên hàng đầu.

Trong buổi thăm, làm việc tại sân bay Long Thành cuối năm 2025, Tổng bí thư Tô Lâm cũng đã khẳng định sân bay Long Thành chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi liên kết giao thông - dịch vụ - đô thị - du lịch - logistics được tổ chức đồng bộ. Đồng thời, Tổng bí thư Tô Lâm chỉ đạo cần bảo đảm kết nối hạ tầng đa phương thức giữa các phân khu, đô thị trung tâm của TP.HCM với Đồng Nai cũng như các dự án kết nối hạ tầng chiến lược phục vụ sân bay Long Thành.

Mặt khác, sau sáp nhập, TP.HCM trở thành một siêu đô thị, việc đầu tư hoàn thành hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ khung là rất bức thiết, cần đi trước một bước. Dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành là một trong các công trình trọng điểm của thành phố.

Theo đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy, trình Ban Thường vụ Thành ủy chấp thuận chủ trương triển khai dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành với tính chất "dự án có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay".

Mới đây, Sở Xây dựng cũng liệt kê dự án này trong danh sách dự án dự kiến động thổ vào ngày 30/4 tới.

Trước đó, ngày 12/6/2025, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã ban hành Quyết định số 1680/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, bổ sung tuyến đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành.

Sở Xây dựng đánh giá trước sáp nhập, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác định việc kết nối giao thông giữa cụm khu du lịch biển quốc gia Long Hải - Phước Hải và Hồ Tràm - Bình Châu với sân bay Long Thành là ưu tiên hàng đầu. Tại nhiều buổi làm việc với tỉnh, lãnh đạo Chính phủ cũng đặc biệt quan tâm chỉ đạo sớm bổ sung quy hoạch để đầu tư tuyến đường cao tốc đô thị này.

Tuyến dài khoảng 42,07 km, điểm đầu giao với đường Vành đai 4 TP.HCM và ĐT.991, điểm cuối giao với ĐT.994 (đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu). Quy mô dự án là cao tốc đô thị tối thiểu 6 làn xe (đầu tư giai đoạn 2025-2030).

Về tiến độ thực hiện, CTCP Masterise Hạ tầng cao tốc Long Thành - Hồ Tràm hiện đã hoàn thành đề xuất chủ trương dự án ngày 16/3, đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với tổng mức đầu tư ước khoảng 51.000 tỷ đồng .

Các sở, ban ngành cũng đang tổ chức thẩm định đề xuất chủ trương của doanh nghiệp.