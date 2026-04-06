Becamex - Thaco đề xuất nghiên cứu 2 tuyến metro đi Bình Dương

Liên danh Becamex - Thaco đề xuất nghiên cứu đầu tư hai tuyến metro kết nối trung tâm TP.HCM với Bình Dương, tổng vốn hơn 120.000 tỷ đồng, định hướng triển khai theo mô hình TOD.

Liên danh CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (Becamex) - CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án metro số 1 đoạn Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên và metro số 2 đoạn Thủ Dầu Một - TP.HCM.

Theo đề xuất, tuyến metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên dài khoảng 32,4 km, dự kiến bố trí 19 ga trên cao và 1 depot tại phường Bình Dương. Tổng mức đầu tư (chưa bao gồm lãi vay) khoảng 64.370 tỷ đồng , trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 8.032 tỷ đồng .

Trong khi đó, tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM dài hơn 24 km, với 14 ga trên cao. Depot của tuyến này được đề xuất dùng chung với tuyến metro số 1 tại phường Bình Dương hoặc với tuyến metro số 3 tại phường Hiệp Bình.

Tổng mức đầu tư này dự kiến gần 60.000 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay), trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 15.670 tỷ đồng .

Theo liên danh, TP.HCM đang có kế hoạch ưu tiên nguồn lực để đầu tư, hoàn thành tuyến Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên vào năm 2030 và tuyến Thủ Dầu Một - TP.HCM vào năm 2035. Đây là hai tuyến đường sắt đô thị có tiềm năng lớn, đóng vai trò kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực Bình Dương cũ, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị toàn vùng.

Trên cơ sở đó, liên danh Becamex - Thaco cho biết sẽ nghiên cứu toàn diện và đề xuất triển khai mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Cách tiếp cận này nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa, giảm gánh nặng ngân sách, đồng thời đảm bảo tính khả thi tài chính và hiệu quả vận hành lâu dài cho dự án.

Liên danh kiến nghị UBND TP.HCM xem xét, chấp thuận chủ trương cho phép doanh nghiệp tự bỏ vốn nghiên cứu hai dự án và đề xuất phương án đầu tư, tối đa trong thời gian 3 tháng (kể từ thời điểm được chấp thuận).

Trường hợp hồ sơ đề xuất không được chấp thuận theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư cam kết tự chịu mọi chi phí, rủi ro.

Về tiến độ, liên danh đặt mục tiêu hoàn tất các thủ tục pháp lý trong năm 2026, đảm bảo đủ điều kiện khởi công vào quý I/2027, hoàn thành và đưa vào khai thác vận hành năm 2030.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM được quy hoạch gồm 27 tuyến với tổng chiều dài khoảng 1.012 km. Trong đó, khu vực Bình Dương (cũ) có 12 tuyến dài khoảng 305 km, còn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có 3 tuyến với tổng chiều dài khoảng 125 km.

Cùng với các cơ chế, chính sách mới, đặc biệt là Nghị quyết 188 của Quốc hội, TP.HCM đang đẩy nhanh triển khai hàng loạt dự án metro.

Hiện, TP đã khởi công tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương, động thổ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, đồng thời chuẩn bị khởi công metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành.