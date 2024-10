Vì sao Techcombank, VIB vung tiền tài trợ các 'anh trai'?

Việc các ngân hàng rót tiền để đồng hành cùng gameshow, concert đang trở thành xu hướng trong thời gian qua.

Techcombank đồng hành với "Anh trai vượt ngàn chông gai" từ khi "Trống cơm" viral trên mạng xã hội. Ảnh: Yeah1.

Tối 19/10 được xem là dấu ấn cho showbiz Việt khi cùng lúc, 2 concert hoành tráng là "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi" diễn ra với hàng chục nghìn khán giả.

Sự thành công của các chương trình không chỉ khiến ca sĩ, đơn vị sản xuất có thêm danh tiếng mà nhà tài trợ - các ngân hàng, nhãn hàng tiêu dùng - cũng ngày càng "được lòng" nhóm khách hàng tiềm năng.

Những cái bắt tay "tỷ view"

"Anh trai say hi" có các nhà tài trợ chính là VIB, nhãn hàng Boncha của Uniben. Trong khi đó, "Anh trai vượt ngàn chông gai" bắt tay với Techcombank, nhãn hàng Búp Non Tea 365 của Masan và nhà mạng Saymee.

Khi chương trình có sức hút khổng lồ với công chúng, hình ảnh của nhà tài trợ xuất hiện đa nền tảng từ Facebook, TikTok, Thread... của chương trình cũng dễ dàng giúp khán giả "nhớ mặt điểm tên".

Theo DatViet VAC, sau 2 tháng lên sóng, "Anh trai say hi" thu hút 5 tỷ lượt xem, 2 đêm concert thu hút 78.000 khán giả tham dự trực tiếp (con số khán giả tham dự trực tiếp đang bị nhiều người đặt hoài nghi).

Trong khi đó, "Anh trai vượt ngàn chông gai" cũng đạt hàng tỷ lượt xem với các sản phẩm lọt top trending như "Trống cơm", "Dẫu có lỗi lầm". Đặc biệt, khi tập 5 của chương trình này lên sóng với cơn sốt "Trống cơm" của bộ 3 nghệ sỹ Tự Long, Soobin Hoàng Sơn và Cường 7, Techcombank mới chính thức trở thành nhà tài trợ kim cương.

Cả 2 chương trình gameshow "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi" đều có nhà tài trợ chính là các ngân hàng. Ảnh: Phương Lâm.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, giám đốc một công ty truyền thông, quảng cáo cho biết trước đó, danh sách tài trợ cho chương trình của Yeah1 là hàng dài các thương hiệu nhỏ hoặc tầm trung. Việc Techcombank chỉ "rót tiền" khi chương trình viral cho thấy sự thận trọng của một ngân hàng lớn. Tuy nhiên, khi thấy được giá trị truyền thông khổng lồ lớn từ "Anh trai vượt ngàn chông gai", Techcombank đã song hành để tạo lực đẩy cho Yeah1 đầu tư và tạo nên một chương trình cùng đêm concert hoành tráng.

"Đây là cái bắt tay win-win giữa ngân hàng và đơn vị sản xuất", vị chuyên gia khẳng định.

Với VIB, vì đã đồng hành từ những ngày đầu nên trong tháng 6 khi "Anh trai say hi" lên sóng, VIB là tâm điểm chú ý khi ghi nhận lượng thảo luận tăng hơn 64% và lượng người tham gia thảo luận tăng 67%. Điều này đã đưa VIB vươn lên giành vị trí dẫn đầu trên Bảng xếp hạng Thương hiệu YMI được đo lường bởi nền tảng SocialHeat của YouNet Media.

Từ ngày 2-8/7 sức hút của "Anh trai say hi" tiếp tục bùng nổ với hơn 462.200 lượt thảo luận và 11,89 triệu lượt tương tác, theo báo cáo của YouNet Media.

SSI Research nhận định với sự thành công khi tài trợ cho chương trình gameshow “Ca sĩ mặt nạ” trong năm 2022-2023, VIB một lần nữa kết hợp với DatViet VAC để củng cố vị thế thương hiệu và tăng doanh thu từ dịch vụ thẻ.

Thực tế, bên cạnh hoạt động quảng bá hình ảnh bằng việc xuất hiện xuyên suốt trong 2 chương trình, cả VIB và Techcombank đến kích cầu việc mở thẻ và gửi tiền vào ngân hàng thông qua việc tặng vé xem concert vốn đã khan hiếm.

Cụ thể, VIB đã tặng 1.000 vé cho khách hàng mở thẻ mới và 100 vé cho khách hàng giao dịch tích điểm trên app. Trong khi đó, Techcombank còn huy động tiền bằng cách tặng vé cho khách hàng tăng thêm tiền gửi tối thiếu 500 triệu đồng đi kèm các điều kiện khác.

Xu hướng ngân hàng song hành với sao hạng A

Việc các nhãn hàng, đặc biệt là ngân hàng lớn liên tục rót tiền cho các gameshow giờ vàng hay liveshow âm nhạc đã trở thành xu hướng trong thời gian gần đây. Trước đó, Ngân hàng Quân đội (MB) cũng đã đồng hành với chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" trong khi VPBank Prime là nhà tài trợ độc quyền cho chương trình “Big Song Big Deal” tìm kiếm những tài năng có thể vừa hát vừa sáng tác.

Không chỉ phủ sóng trên truyền hình, một số ngân hàng còn đồng hành trong những concert của các nghệ sĩ hạng A.

Ngân hàng số Cake by VPBank độc quyền bán vé live show "Hoàng Thuỳ Linh Vietnamese Concert" (2023), “Tri Âm” của Mỹ Tâm (2022). VPBank còn là đơn vị tài trợ lớn nhất đưa Westlife đến Việt Nam trong 2 đêm diễn "The Wild Dreams Tour - All The Hits!" tại TP.HCM (2023).

Trong khi đó, VietinBank trở thành đối tác đồng hành trong “Show của Đen” (2023) khi triển khai ưu đãi hoàn tiền 25%.

The Eras Tour của Taylor Swift tại Singapore cũng có đối tác là một ngân hàng - UOB. Ảnh: TET.

Ngoài ra, ngân hàng UOB cũng là nhà tài trợ kim cương cho Rap Việt All-Star Concert 2023, cùng ưu đãi mua vé sớm và giảm 10% với chủ thẻ UOB.

Bên cạnh đó, UOB còn tạo ra "cú nổ" khi là đối tác độc quyền được bán vé concert The Eras Tour của Taylor Swift trước 48 tiếng so với thời điểm mở bán chính thức hồi tháng 6/2023.

Số lượng đơn đăng ký thẻ UOB đã tăng gần 120% trong giai đoạn 21/6-7/7/2023 so với thời điểm đầu tháng 6. Số lượng đơn đăng ký mở thẻ ghi nợ ở Singapore và Việt Nam đã tăng gần 130%.

Theo The Straits Times, chi tiêu của chủ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ UOB ở Singapore trong giai đoạn ngày 4-10/3 đã tăng 35% so với tuần trước đó. Đây là thời điểm diễn ra The Eras Tour của Taylor Swift ở đảo quốc sư tử.

UOB cho biết thêm chỉ riêng chủ thẻ của ngân hàng đã chi hơn 30 triệu USD để mua vé The Eras Tour.