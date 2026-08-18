Đất mặt tiền Lương Định Của dự kiến bồi thường hơn 170 triệu đồng/m2

Dự án mở rộng đường Lương Định Của (phường Bình Trưng) dự kiến thu hồi hơn 22.000 m2 đất, ảnh hưởng 67 trường hợp. Giá bồi thường đất mặt tiền cao nhất có thể lên 70,5 triệu/m2.

Theo dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được UBND phường Bình Trưng niêm yết, dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của, đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Thị Định, cần thu hồi 22.012 m2 đất, ảnh hưởng 66 hộ gia đình, cá nhân và một tổ chức.

Dự kiến bồi thường hơn 170 triệu đồng/m2

Trong tổng số trường hợp bị ảnh hưởng, có 27 trường hợp giải tỏa toàn phần và 40 trường hợp giải tỏa một phần. Giá trị bồi thường, hỗ trợ trong dự thảo được tạm tính hơn 1.641 tỷ đồng .

Đơn giá bồi thường đất ở vị trí 1, tiếp giáp đường Lương Định Của, dự kiến là 170,5 triệu đồng/m2. Đất ở vị trí 2, thuộc các hẻm bê tông rộng từ 5 m trở lên và nằm trong phạm vi 100 m tính từ mép lề đường, có giá gần 115 triệu đồng/m2. Vị trí 3, thuộc hẻm rộng từ 3 m đến dưới 5 m, được áp mức khoảng 96 triệu đồng/m2 và vị trí 4, hẻm rộng dưới 3 m, gần 77 triệu đồng/m2.

Tại đường Mai Chí Thọ, đất ở vị trí 1 tiếp giáp mặt đường cũng có đơn giá dự kiến 170,5 triệu đồng/m2. Trong khi đó, đất ở vị trí 1 trên đường Nguyễn Hoàng có giá gần 123,4 triệu đồng/m2.

Đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm được dự kiến bồi thường 11,3-13,1 triệu đồng/m2 tùy vị trí; đất trồng cây hàng năm có giá 10-11,7 triệu đồng/m2.

Các mức trên mới là đơn giá trong dự thảo. Giá trị bồi thường, hỗ trợ thực tế của từng trường hợp còn phụ thuộc hồ sơ pháp lý, nguồn gốc đất, hiện trạng tài sản và kết quả kiểm đếm trước khi phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của dài khoảng 2,5 km, khởi công từ năm 2015 với tổng mức đầu tư 826 tỷ đồng . Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch kết nối cửa ngõ phía đông TP.HCM. Tuy nhiên, sau hơn 1 thập kỷ thi công, đường Lương Định Của vẫn chưa hoàn thành do vướng mặt bằng.

Phần diện tích 22.012 m2 còn lại nằm chủ yếu trên đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến khu vực nút giao An Phú. Đây cũng là mặt bằng liên quan đến một số hạng mục của nút giao An Phú, khiến việc chậm giải phóng ảnh hưởng đến tiến độ các công trình kết nối trong khu vực.

Hướng tuyến dự án nâng cấp đường Lương Định Của. Đồ họa: Quỳnh Danh.

Theo kế hoạch của TP.HCM, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 30/11. UBND phường Bình Trưng đang niêm yết công khai dự thảo phương án để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân liên quan trước khi hoàn thiện và thẩm định phương án chính thức.

66 trường hợp đủ điều kiện tái định cư

Dự kiến khoảng 66 trường hợp đủ điều kiện tái định cư. Theo phương án, hộ gia đình, cá nhân có đất ở, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất ở, sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam, khi Nhà nước thu hồi toàn bộ đất ở hoặc phần diện tích còn lại nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định, nếu đủ điều kiện bồi thường về đất ở và không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn phường Bình Trưng thì được xem xét bố trí tái định cư.

Trường hợp bị thu hồi đất gắn liền với nhà ở, phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác tại phường Bình Trưng cũng được xem xét tái định cư.

Quỹ đất nền dự kiến bố trí tái định cư gồm 6 khu: Khu tái định cư số 3 thuộc Khu 30 ha Nam Rạch Chiếc; khu đô thị An Khánh - An Phú của Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà thành phố; khu nhà ở của CTCP Đầu tư Thủ Thiêm; khu nhà ở Công ty Phú Nhuận; khu nhà ở của Công ty TNHH Xây dựng Thế Minh; và khu nhà ở tại phường Long Trường do CTCP Thương mại Dịch vụ Du lịch C.T.C phát triển.

Ngoài ra, quỹ căn hộ tại dự án nhà ở xã hội số 4 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh, cũng được dự kiến sử dụng để bố trí tái định cư.

Nếu tiền bồi thường về đất lớn hơn giá trị đất ở hoặc nhà ở tại khu tái định cư, người được bố trí tái định cư sẽ nhận phần chênh lệch. Ngược lại, nếu tiền bồi thường về đất thấp hơn giá trị đất ở hoặc nhà ở tái định cư, người được bố trí tái định cư phải nộp phần chênh lệch theo quy định.