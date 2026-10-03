GDP quý III tăng 9,95%

GDP quý III/2026 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong 3 quý đầu năm, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%.

Trong 9 tháng, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tiếp tục là 2 khu vực đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại họp báo sáng 3/10, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết GDP quý III ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cao hơn đáng kể so với 8,15% của quý I và 8,81% của quý II.

Tính chung 9 tháng, GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này được ghi nhận trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong năm nay và những năm tới.

Trước đó, nhiều tổ chức quốc tế đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam. ADB dự báo GDP năm nay tăng 7,8%, dựa trên động lực từ tiêu dùng trong nước và dòng vốn FDI. UOB dự báo mức tăng 8,5%, còn IMF ước tính 7,5%.

Standard Chartered đưa ra dự báo cao hơn, ở mức 9,5% cho năm 2026 và 11% cho năm tiếp theo. Các mức dự báo này vẫn thấp hơn kết quả tăng trưởng 9 tháng được cơ quan thống kê công bố.

Công nghiệp và dịch vụ là động lực chính

Trong 9 tháng, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tiếp tục là 2 khu vực đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng kinh tế.

Giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11,21% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực dịch vụ tăng 8,69%, trong khi nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%.

Riêng ngành công nghiệp, giá trị tăng thêm 9 tháng tăng khoảng 11,02%. Theo Cục Thống kê, tăng trưởng được hỗ trợ bởi việc các động lực sản xuất được mở rộng, một số dự án quy mô lớn đi vào hoạt động, đơn hàng xuất khẩu phục hồi và tiến độ đầu tư công được đẩy mạnh.

Ở khu vực dịch vụ, hoạt động thương mại, vận tải, du lịch và các dịch vụ phục vụ đời sống tiếp tục tăng trưởng. Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ và du lịch trong nước duy trì ở mức cao, góp phần vào tăng trưởng chung.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cũng ghi nhận kết quả tích cực. Năng suất, sản lượng lúa, cây ăn quả, chăn nuôi và thủy sản tăng, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

12 địa phương tăng trưởng từ 10%

Trong 9 tháng, có 12 tỉnh, thành phố ghi nhận GRDP tăng từ 10% trở lên.

Quảng Ninh dẫn đầu với mức tăng 12,54%, tiếp đến là Hà Tĩnh 12,36%, Hải Phòng 12,08%, Bắc Ninh 11,81% và Ninh Bình 11,31%.

Ở chiều ngược lại, một số địa phương có mức tăng thấp hơn như Sơn La 5,59%, Vĩnh Long 7,32%, Cà Mau 7,37% và Đồng Tháp 7,44%. Sản xuất điện sụt giảm và tăng trưởng ngành nông nghiệp, vốn chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong cơ cấu kinh tế của các địa phương này, là những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả.

Nhìn chung, các địa phương có nền tảng công nghiệp và quy mô sản xuất chế biến, chế tạo lớn ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn. Hoạt động đầu tư, xuất khẩu và dịch vụ cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng tại các địa phương.

Về mặt bằng giá, CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,26%.