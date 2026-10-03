Giá vàng trong nước lại lao dốc

Giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 3/10, kéo giá bán tại nhiều doanh nghiệp xuống dưới mốc 144 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần (3/10). Ảnh: Việt Linh.

Sáng 3/10, giá vàng trong nước tiếp tục diễn biến giảm mạnh. Với vàng miếng, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đều đang cùng niêm yết quanh vùng 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, mức giá này đã giảm 600.000 đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước (2/10). Còn nếu tính trong một tuần gần nhất, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp này đã giảm tới gần 1 triệu đồng mỗi lượng.

Trái với diễn biến chung của thị trường, Mi Hồng là doanh nghiệp duy nhất giữ giá vàng miếng SJC đi ngang trong phiên giao dịch sáng nay. Nhà bán vàng nổi tiếng tại TP.HCM hiện giao dịch mặt hàng này với người dân ở mức 142 - 143,5 triệu đồng/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC BIẾN ĐỘNG KHÓ LƯỜNG TRONG TUẦN QUA Nguồn: SJC. Nhãn 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 Mua vào triệu đồng/lượng 141.4 141.4 141.4 139.4 139.5 141.1 141.3 141.1 140.5 Bán ra

144.4 144.4 144.4 142.4 142.5 144.1 144.3 144.1 143.5

Với sản phẩm vàng nhẫn, các doanh nghiệp lớn cũng mạnh tay điều chỉnh giảm trong sáng nay, mức giảm dao động từ nửa triệu tới 600.000 đồng cho mỗi lượng, tùy doanh nghiệp.

Sau điều chỉnh, SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng; PNJ giao dịch tại 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng; DOJI neo ở 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng; Phú Quý niêm yết quanh 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu giữ ở 139,6 - 143,6 triệu đồng/lượng và Mi Hồng là 142 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay giảm sâu gần 40 USD (-0,9%) so với giá mở cửa, xuống còn 4.139 USD /ounce. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường điều chỉnh kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Dữ liệu mới nhất cho thấy số việc làm tại Mỹ trong tháng 9 tăng thấp hơn đáng kể so với dự báo, trong khi lạm phát cũng thấp hơn kỳ vọng. Cùng với đó, ít nhất hai quan chức cấp cao của Fed phản đối khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 10. Những yếu tố này củng cố kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên mặt bằng lãi suất trong tháng này.

Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 hiện được giới giao dịch đánh giá ở mức 22%, giảm mạnh so với khoảng 70% hồi đầu tuần.

Kỳ vọng lãi suất ổn định có thể phần nào hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, đồng USD vẫn duy trì ở mức cao, trong khi triển vọng kim loại quý có thể chịu sức ép nếu Fed quay lại chu kỳ tăng lãi suất.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 131 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước tới gần 13 triệu đồng/lượng.