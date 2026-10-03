Giá dầu thô hạ nhiệt

Giá dầu thô giảm nhẹ trong phiên cuối tuần, sau khi nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) công bố kế hoạch xả kho dự trữ dầu diesel và dầu thô nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu.

Thị trường dầu thô giảm nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần này. Ảnh: Reuters.

Theo cập nhật trên TradingEconomics, giá dầu Brent chuẩn tham chiếu quốc tế giảm 6 cent xuống 102,25 USD /thùng. Trong khi đó, dầu WTI tại Mỹ giảm 1,76 USD , xuống 91,11 USD /thùng.

Mới đây, các lãnh đạo G7 cho biết nhóm này sẽ đưa ra thị trường 100 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ trong 4 tháng tới. Một lượng đáng kể dầu diesel sẽ được xả sớm trong 20 ngày đầu, theo CNBC.

Trong lúc các nước phương Tây chuẩn bị xả thêm dầu từ kho dự trữ, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tình hình này vẫn tác động trực tiếp và khiến giá dầu Brent liên tục neo trên 100 USD /thùng trong nhiều ngày.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi châu Âu xả kho dự trữ dầu diesel, đặc biệt trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu do các cuộc chiến tại Đông Âu và Trung Đông.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Mỹ cung cấp khoảng một nửa lượng dầu diesel nhập khẩu của EU trong tháng 8. Điều này cho thấy mức độ phụ thuộc của EU vào nguồn cung từ Mỹ nếu Washington áp lệnh cấm xuất khẩu.

Ngược lại với xu hướng hạ nhiệt trên thị trường dầu thô, nhà đầu tư đã có thể "thở phào" nhẹ nhõm khi các chỉ số chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên 2/10 trong sắc xanh.

Chỉ số S&P 500 tăng 56,27 điểm (+0,7%) lên 7.722,72 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 250,4 điểm (+0,5%) lên 51.176,96 điểm, riêng Nasdaq Composite có mức tăng mạnh nhất (+1,2%) lên 27.190,86 điểm.

Trong tháng 9, các doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng ít lao động hơn dự kiến. Theo số liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố ngày 2/10 (giờ Mỹ), số việc làm phi nông nghiệp tăng 29.000 trong tháng 9, sau khi số liệu tháng 8 được điều chỉnh giảm còn 133.000 việc làm. Trước đó, các nhà kinh tế được Reuters khảo sát dự báo Mỹ sẽ tạo thêm 90.000 việc làm trong tháng 9, trong khi số liệu ban đầu của tháng 8 là 162.000 việc làm.

Báo cáo cũng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên mức 4,2%, khi số lượng người lao động trên thị trường gia tăng.

Sau khi số liệu việc làm được công bố, thị trường hoán đổi lãi suất phản ánh khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 giảm từ 30% xuống dưới 25%. Trong một thời gian ngắn, thị trường thậm chí không còn định giá đầy đủ khả năng Fed tăng lãi suất ít nhất một lần từ nay đến cuối năm, theo Bloomberg.