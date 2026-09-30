Giá vàng phục hồi từ đáy 7 tuần, dầu thô 'thủng' mốc 100 USD/thùng

Ở phiên liền trước, giá vàng thế giới khiến nhà đầu tư ngỡ ngàng khi giảm một mạch xuống sát 4.100 USD/ounce, mức thấp nhất trong 7 tuần qua. Đến nay, vàng đã phục hồi trở lại.

Kim loại quý đang phục hồi sau phiên lao dốc về đáy 7 tuần liền trước. Ảnh: Reuters.

Sau khi chạm đáy 7 tuần ở mức 4.110 USD /ounce trong phiên giao dịch liền trước, giá vàng thế giới giao ngay trong phiên giao dịch sáng nay có thời điểm phục hồi lên mốc 4.183 USD /ounce. Đến hiện tại, giá kim loại quý đã dần thu hẹp đà tăng và quay trở lại vùng 4.170 USD /ounce, tuy nhiên mức này cũng phần nào khiến nhà đầu tư "thở phào" so với đà sụt giảm mạnh trong phiên trước đó.

"Diễn biến hôm nay chỉ là một đợt điều chỉnh sau mức giảm của ngày hôm qua. Tôi vẫn cho rằng vàng đang phải đối mặt với một số lực cản khá đáng kể", ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại Zaner Metals, nhận định.

Trong phiên trước, giá vàng giảm gần 4%, mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ ngày 10/6. Giá vàng chịu áp lực bởi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, cùng với giá năng lượng và những lo ngại về lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất.

Đồng USD mạnh lên khiến vàng, được định giá bằng đồng bạc xanh, trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở nước ngoài. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Mỹ cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, một tài sản không sinh lãi. Giá năng lượng tăng cũng có thể làm gia tăng lạm phát và buộc các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất ở mức cao hơn để kiềm chế áp lực giá cả, theo Reuters.

Ở các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 0,4%, xuống 60,72 USD /ounce; bạch kim giảm 1,8%, xuống 1.686,34 USD /ounce, còn palladium giảm 0,5%, xuống 1.208,24 USD /ounce.

Riêng với thị trường dầu thô, tình hình tại eo biển Hormuz và vấn đề giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được giải quyết, nhưng phần bù rủi ro trên giá dầu đã giảm khi hoạt động xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông có dấu hiệu phục hồi.

Các bên trung gian đang đưa ra một đề xuất tạm thời sửa đổi, theo đó Iran sẽ cho phép tàu thuyền tự do qua eo biển Hormuz, còn Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Tuy nhiên, trình tự thực hiện, các trường hợp miễn trừ đối với hoạt động xuất khẩu dầu, tài sản bị đóng băng và hoạt động thanh tra hạt nhân vẫn là những điểm bất đồng, theo Kitco.

Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu chốt phiên 29/9 giảm 2,6%, xuống 102,59 USD /thùng, trong khi dầu WTI tại Mỹ giảm 3,5%, xuống 89,38 USD /thùng. Đến đầu phiên sáng nay, cả dầu Brent cùng dầu WTI tiếp tục sụt giảm lần lượt xuống 96 USD /thùng và quanh 89 USD /thùng.

Ngoài vàng và dầu thô, nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát sao diễn biến trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Đóng cửa phiên ngày 29/9 (giờ Mỹ), cả 3 chỉ số chủ chốt giảm nhẹ, đặc biệt khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài tăng đã lấn át sự hỗ trợ từ các số liệu kinh tế yếu hơn. Chỉ số S&P 500 giảm 12,85 điểm (-0,2%) xuống 7.670,84 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 131,59 điểm (-0,3%) xuống 51.349,92 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 22,84 điểm (-0,1%) xuống 26.797,54 điểm.

Hiện tại, nhà đầu tư đang chờ đợi một loạt số liệu kinh tế quan trọng, bao gồm báo cáo việc làm ADP và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) dự kiến công bố vào ngày 30/9 (giờ Mỹ), cùng báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ vào ngày 2/10 (giờ Mỹ).

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 là 68% và xác suất tăng lãi suất trong tháng 12 là 95%.