Giá vàng thế giới thủng mốc 4.200 USD/ounce, dầu thô tiếp đà tăng

Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng thế giới khiến nhà đầu tư lo lắng khi lao dốc hơn 90 USD xuống dưới 4.200 USD/ounce. Ngược lại, giá dầu thô lại tăng vọt.

Giá vàng thế giới đang giảm sâu. Ảnh: Reuters.

Mở đầu phiên giao dịch của tuần mới, giá vàng thế giới giao ngay giảm hơn 50 USD xuống thẳng vùng 4.234 USD /ounce.

Hiện tại, theo cập nhật trên Kitco, giá vàng thế giới đã mất hơn 90 USD , chính thức thủng mốc 4.200 USD và rơi xuống mức 4.191 USD /ounce, vùng giá thấp nhất kể từ đầu tháng 9 đến nay.

Như vậy, chỉ trong vòng 5 ngày qua, kim loại quý đã "bốc hơi" gần 4% giá trị khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ mạnh lên, khiến vàng được định USD trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Trong tuần trước, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm lên mức cao nhất kể từ năm 2004 và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng tăng khoảng 17 điểm cơ bản, theo CNBC.

Ed Yardeni, Chủ tịch Yardeni Research, nhận định đà tăng nhanh của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm trên toàn cầu cho thấy các ngân hàng trung ương lớn cần tiếp tục nâng lãi suất điều hành để ứng phó với tác động lạm phát từ việc giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài, sau khi chiến sự tại Trung Đông gần đây tái leo thang.

Giá vàng đã giao dịch trong biên độ tương đối hẹp, từ 4.230 USD đến 4.510 USD /ounce trong tháng này, trong bối cảnh các nhà giao dịch liên tục điều chỉnh kỳ vọng về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Mức giá này thấp đáng kể so với kỷ lục gần 5.600 USD /ounce được thiết lập hồi tháng 1, theo Bloomberg.

Đà lao dốc cũng lan sang cả thị trường phái sinh, với hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn COMEX giảm 31 USD xuống quanh 4.290 USD /ounce.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 0,8%, xuống 63,77 USD /ounce, sau khi giảm 3% trong tuần trước. Giá bạch kim, palladium lần lượt giảm xuống 1.759 USD và 1.236 USD /ounce.

Trong khi đó, thị trường dầu thô tiếp tục biến động theo chiều hướng tăng trong phiên giao dịch sáng nay, khi Iran cho biết sẽ không nới lỏng các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Tehran, dập tắt hy vọng về việc hoạt động vận tải qua tuyến đường biển quan trọng này sớm được nối lại.

Cụ thể, giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu đã tăng lên khoảng 106 USD /thùng (+1,6%), trong khi giá dầu WTI tại Mỹ vượt 93 USD /thùng (+1%).

Mặt khác, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong phiên tối 27/9 (giờ Mỹ), sau khi các chỉ số khép lại một tuần tăng điểm bất chấp lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt lên mức cao nhất nhiều năm.

Hợp đồng tương lai chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 97 điểm, tương đương 0,2%. Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq-100 cùng giảm 0,2%.

Tuần trước, chỉ số Dow Jones đã tăng nhẹ 0,3%, chấm dứt chuỗi giảm kéo dài 3 tuần. Bên cạnh đó, S&P 500 và Nasdaq Composite ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 8, với mức tăng lần lượt 1,2% và 2,1%.

Tuần này, thị trường sẽ đón loạt dữ liệu kinh tế quan trọng. Vào thứ Ba, Ngân hàng Dự trữ Australia sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ.

Cùng ngày, Mỹ dự kiến công bố chỉ số niềm tin người tiêu dùng và số liệu việc làm JOLTS. Sang thứ Tư, thị trường sẽ chú ý đến báo cáo việc làm ADP, GDP quý II và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ.

Ngày thứ Năm, chỉ số PMI sản xuất ISM tháng 9 và số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần sẽ được công bố.

Nhưng tâm điểm của tuần sẽ là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ, dự kiến được công bố vào thứ Sáu. Đây là một trong những dữ liệu được thị trường theo dõi để đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Fed và tác động đến giá vàng.