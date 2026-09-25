Giá vàng thế giới xuống thấp nhất một tuần qua

Giá vàng thế giới diễn biến thất thường khi tăng vọt lên trên 4.280 USD/ounce, sau đó lại nhanh chóng quay đầu giảm xuống sát 4.240 USD/ounce, mức thấp nhất trong một tuần qua.

Hiện tại, kim loại quý đã nỗ lực nhích trở lại lên vùng 4.287 USD/ounce, sau khi giảm sâu xuống sát 4.240 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Theo cập nhật trên Kitco, trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới diễn biến như "tàu lượn" khi tăng vọt lên 4.285 USD /ounce rồi nhanh chóng giảm 40 USD xuống sát 4.240 USD /ounce, mức thấp nhất trong một tuần qua.

Dù hiện tại, kim loại quý đã nỗ lực nhích trở lại lên vùng 4.287 USD /ounce nhưng tính chung một tuần qua, nhiều yếu tố tác động đã khiến mặt hàng này "bốc hơi" hơn 1,2% giá trị.

Trên sàn COMEX, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 lại cho thấy xu hướng trái ngược khi giá đã cao hơn 30 USD so với mức chốt phiên liền trước, lên quanh 4.330 USD /ounce.

Đà giảm của vàng cũng lan sang các kim loại khác, với giá bạc giao ngay giảm 1,3% xuống 63,60 USD /ounce, bạch kim giảm 0,1% xuống 1.748,46 USD /ounce. Riêng palladium tăng 0,7% lên 1.268,24 USD /ounce.

"Vàng tiếp tục chịu sức ép từ giá năng lượng cao hơn cùng với lãi suất cao hơn. Khi giá năng lượng tăng, lo ngại về lạm phát cũng gia tăng, qua đó kéo theo khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất", ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định.

Ngoài ra, đồng USD cũng gây thêm áp lực lên vàng khi tăng lên mức cao nhất trong 2 tháng qua, khiến vàng được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở nước ngoài. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động gần mức cao nhất trong gần 2 thập kỷ, từ đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, một tài sản không sinh lãi.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định mức hỗ trợ gần đây của vàng quanh 4.235 USD là ngưỡng đầu tiên cần theo dõi. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ, thị trường có thể bước vào một đợt điều chỉnh sâu hơn và có khả năng chuyển sự chú ý trở lại vùng 4.000 USD , tương ứng với thời điểm tháng 6-7.

Sau khi tăng hơn 2% trong ngày 24/9, giá dầu gần như đi ngang ở phiên sáng nay, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ và Iran vẫn bế tắc về việc khôi phục dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz. Các nhà đàm phán được cho là đang xem xét một thỏa thuận theo từng giai đoạn, theo đó Tehran sẽ mở lại tuyến đường thủy quan trọng này, còn Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa cảng, theo Bloomberg.

Hiện, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch quanh 106 USD /thùng, còn dầu WTI tại Mỹ ổn định quanh mức 93 USD /thùng.

Giá năng lượng có thể tác động đến lạm phát tổng thể khi các nhà sản xuất chuyển phần chi phí cao hơn sang giá bán, qua đó buộc các ngân hàng trung ương phải áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn để kiềm chế giá cả.

Thị trường chứng khoán Mỹ cũng trở nên ảm đạm trong phiên ngày 24/9 (giờ Mỹ). Các chỉ số chính gần như đi ngang sau một phiên giao dịch biến động. Chỉ số S&P 500 chỉ giảm 1,9 điểm, tức chưa đến 0,1%, xuống 7.704,13 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 161,61 điểm (-0,3%) xuống 51.349,98 điểm. Ngược lại, Nasdaq Composite tăng 3,34 điểm lên 26.939,37 điểm.

Fed đã tăng lãi suất lần đầu tiên trong 3 năm vào tuần trước và phát tín hiệu sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay. Một số quan chức Fed tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết của các đợt tăng lãi suất tiếp theo, trong đó Thống đốc Michael Barr là người mới nhất cho rằng chính sách tiền tệ sẽ cần được thắt chặt hơn.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đặt cược 69% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 10.