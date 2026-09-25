Gelex rút toàn bộ vốn khỏi 'ông lớn' tàu biển

Gelex đã bán toàn bộ hơn 9,7 triệu cổ phiếu HAH, chấm dứt tư cách cổ đông lớn tại Vận tải và Xếp dỡ Hải An chỉ hơn 1 tháng sau khi vượt ngưỡng sở hữu 5%.

Tập đoàn Gelex của ông Nguyễn Văn Tuấn thoái toàn bộ vốn khỏi HAH. Ảnh: GEX.

Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) đã bán toàn bộ cổ phần tại CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH) trong phiên giao dịch ngày 23/9, qua đó không còn là cổ đông lớn của doanh nghiệp này.

Trước đó, ngày 21/8, Gelex mua thêm 413.600 cổ phiếu HAH, nâng lượng nắm giữ từ hơn 9,3 triệu đơn vị, tương đương 4,94% vốn, lên khoảng 9,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,16%. Với tỷ lệ này, Gelex trở thành cổ đông lớn của Hải An.

Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau, Gelex đã bán toàn bộ số cổ phiếu HAH đang nắm giữ. Theo báo cáo gửi cơ quan quản lý, sau giao dịch ngày 23/9, lượng cổ phiếu HAH do Gelex sở hữu giảm về 0%.

Theo giá đóng cửa HAH ngày 23/9 là 48.950 đồng/cổ phiếu, giá trị số cổ phần Gelex bán ra tương đương gần 480 tỷ đồng . Đây là giá trị ước tính theo thị giá, không phải giá trị thực tế của giao dịch.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu HAH đã giảm hơn 12% từ đầu năm.

Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển và vận tải biển, đồng thời sở hữu đội tàu container lớn nhất trong nhóm doanh nghiệp nội địa Việt Nam. Công ty hiện có 18 tàu container với tổng sức chở khoảng 29.400 TEU. Trong 6 tháng đầu năm, HAH ghi nhận 2.798 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 818 tỷ đồng , tăng 19%.

Hiện, Gelex vẫn duy trì danh mục đầu tư cổ phiếu quy mô lớn. Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên, tập đoàn ghi nhận 5.549 tỷ đồng đầu tư vào cổ phiếu. Trong đó, khoản đầu tư vào Eximbank có giá trị gốc 3.297 tỷ đồng , lớn nhất danh mục; tiếp theo là 508 tỷ đồng tại Chứng khoán VPBank và 1.743 tỷ đồng tại một số cổ phiếu khác.

Ở mảng kinh doanh chính, Gelex xuất phát từ lĩnh vực thiết bị điện và sau đó mở rộng sang năng lượng, nước sạch, vật liệu xây dựng, bất động sản và khu công nghiệp. Nửa đầu năm, tập đoàn đạt hơn 25.200 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất và hơn 1.930 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.