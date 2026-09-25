Nhiều loại bánh trung thu cháy hàng, quầy vẫn treo bảng 'mua 1 được 4'

Nhiều người tò mò về những tấm bảng "mua 1 được 4", "mua 1 tặng 3" ở các quầy bánh trung thu ven đường, nhưng thực tế không phải sản phẩm nào cũng được khuyến mại như vậy.

Thấy các quầy bánh ven đường treo bảng khuyến mại lớn, chị Ngọc Anh (sống tại phường Gia Định), cũng ghé vào tính mua một hộp cho cả gia đình.

Thế nhưng, nhân viên cho biết chỉ các loại bánh còn số lượng nhiều hoặc của những thương hiệu ít tên tuổi mới được áp dụng chương trình khuyến mại trên. "Tôi cũng sợ bánh tặng không ngon nên đành bỏ nhiều tiền hơn để chọn bánh theo sở thích và của thương hiệu nổi tiếng", chị bày tỏ.

Thực hư những tấm bảng "mua 1 được 4"

Thực tế, theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, chưa cần đến sát ngày Trung thu, dọc các đoạn đường trên phường Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, An Khánh... nhiều quầy bánh trung thu đã treo hàng loạt bảng khuyến mại "mua 1 được 4" hay "mua 1 tặng 3". Tuy nhiên, khi tư vấn cho khách, nhân viên cho biết không phải sản phẩm nào cũng được áp dụng.

"Các sản phẩm bánh trung thu thuộc thương hiệu nổi tiếng như Như Lan, Kinh Đô thường không được áp dụng mua 1 tặng 4 bởi số lượng còn không đủ để chúng tôi bán", một nhân viên bán hàng cho hay.

Thay vào đó, theo người này, chỉ những loại bánh rẻ hoặc cận ngày mà còn số lượng quá nhiều mới được khuyến mại lớn.

Các loại bánh rẻ hoặc cận ngày mà còn số lượng quá nhiều, người bán sẽ khuyến mại "mua 1 tặng 3". Ảnh: Anh Nguyễn.

Dù giá bán bánh trung thu năm nay có nhích hơn năm ngoái, các quầy bánh cho biết khách hàng vẫn tìm đến rất đông để đặt mua. Tại một số nơi, người mua ra vào liên tục, cùng thời điểm có thể có đến 4-5 khách đang ghé.

Trung bình, giá bán bánh trung thu tại các quầy dao động từ 135.000 cho đến 275.000 đồng một chiếc 300-400 g. Giá tăng dần theo kích thước, nguyên liệu và số lượng trứng muối có trong nhân.

Các loại bánh có nhân vi cá, gà quay jambon, thập cẩm bát bửu, thường có giá đắt đỏ, dao động 190.000-275.000 đồng/chiếc, trong khi các bánh nhân ngọt như dừa sầu riêng, khoai môn, đậu xanh lá dứa... có giá "mềm hơn".

Riêng các loại bánh được treo bảng giá từ 20.000 đồng/chiếc thường là bánh chay, bánh kích thước nhỏ hoặc sản phẩm thuộc thương hiệu ít được biết đến rộng rãi trên thị trường.

Một hộp bánh trung thu của thương hiệu Như Lan có giá đến 620.000 đồng nhưng đã sớm "cháy hàng". Ảnh: Anh Nguyễn.

Hiện tại, khách hàng sẽ rất khó tìm những nhân mới lạ như tiramisu, trà xanh... Các quầy chỉ còn loại nhân bánh truyền thống như đậu xanh, khoai môn, thập cẩm. Thậm chí, một số sản phẩm bánh của nhiều thương hiệu lâu đời trên thị trường đã "cháy hàng" tại các quầy lưu động ven đường.

"Tuy nhiều loại bánh đã hết hàng, chúng tôi vẫn duy trì quầy đến qua Trung thu để bán số sản phẩm còn lại", nhân viên tại một quầy bánh ở phường Gia Định chia sẻ.

Thị trường bánh trung thu "muôn hình vạn trạng"

Năm nay, thị trường bánh trung thu trở nên sôi động khi hàng loạt sản phẩm bánh handmade, bánh theo trend được săn đón. Điển hình từ gần 2 tháng trước, loại bánh dẻo trứng muối đã được săn đón nồng nhiệt, với hàng nghìn lượt bán ra trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT).

Đối với các loại bánh nhỏ 2 trứng, giá rơi vào khoảng 160.000 đồng/bánh 200 g, trong khi các loại lớn 5 trứng có thể lên đến 330.000 đồng/bánh 500 g.

Không chỉ bánh dẻo trứng muối, thị trường cũng xuất hiện bánh dẻo lạnh mochi nhân sầu riêng tươi với phần vỏ bên ngoài dẻo mịn và nhân sầu riêng tươi bên trong.

Những loại bánh mới lạ này thường được giới thiệu và kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến, trong khi nhiều thương hiệu truyền thống cũng đẩy mạnh kênh bán hàng qua các sàn TMĐT.

Theo Báo cáo thị trường bánh trung thu 2026 của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric, trong giai đoạn từ ngày 19/8 đến ngày 18/9, tổng doanh số bánh trung thu trên 2 sàn TMĐT Shopee và TikTok Shop đã đạt 159,3 tỷ đồng , tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, số lượt bán cũng tăng 55,5% so với cùng kỳ, đạt 1,9 triệu lượt sản phẩm bán ra.

Riêng về phân khúc giá, giá bán trung bình của bánh trung thu trong kỳ đạt 82.300 đồng/sản phẩm, tăng 4% dịp này năm ngoái. Trong đó, nhóm sản phẩm giá 100.000-200.000 đồng chiếm tỷ trọng doanh số lớn nhất, đạt 45%, tương đương 71,74 tỷ đồng .

Dữ liệu cũng cho thấy 7 trong nhóm 10 sản phẩm dẫn đầu là các mẫu bánh mochi, trứng/chà bông và bánh kích thước lớn 300-350 g. Thị trường cũng ghi nhận các dòng bánh được bán chạy khác như bánh nướng, cacao và các loại bánh healthy.