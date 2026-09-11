'Cháy hàng' bánh trung thu khách sạn 5 sao

Thị trường bánh trung thu năm nay ghi nhận sự phân hóa lớn khi bánh cao cấp được đặt mua sớm, trong khi các thương hiệu phân khúc thấp hơn phải chờ sức mua dồn về cuối mùa.

Nhiều khách sạn 5 sao tại TP.HCM cho biết đã bán hết bánh trung thu khi mùa cao điểm vừa mới bắt đầu. Theo đó, các khách sạn Renaissance Saigon, Le Méridien Saigon đều ghi nhận toàn bộ sản phẩm đã được tiêu thụ, trong khi Hilton Saigon đã bán hơn 80% sản lượng bánh năm nay.

Đáng chú ý, khách hàng doanh nghiệp là nhóm "chốt đơn" sớm, với nhiều đơn hàng đã được lên kế hoạch từ quý II.

Bánh trung thu hạng sang "cháy hàng" sớm

Đại diện Renaissance Saigon cho biết toàn bộ sản phẩm bánh trung thu của khách sạn năm nay đã được bán hết, với tốc độ bán tích cực hơn cùng kỳ và hoàn thành mục tiêu sớm hơn dự kiến.

"Doanh thu cũng tăng so với năm trước, một phần nhờ mức giá được điều chỉnh phù hợp với định vị và thiết kế của bộ sưu tập", đại diện này nói thêm.

Theo vị này, kết quả bán hàng năm nay đã vượt kỳ vọng ban đầu, cho thấy khách hàng vẫn sẵn sàng lựa chọn những sản phẩm có câu chuyện, thiết kế và trải nghiệm phù hợp với nhu cầu tặng quà dịp Trung thu.

Tại Le Méridien, sản phẩm bánh trung thu thậm chí đã được bán từ cuối tháng 7. Khách sạn ghi nhận sức mua cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt ở nhóm khách hàng doanh nghiệp. Nhóm khách này chủ động tìm hiểu thông tin, tiếp nhận tư vấn, chốt đơn và đặt hàng sớm hơn.

Tương tự, Hilton Saigon năm nay đã tăng gấp đôi sản lượng bánh trung thu so với năm ngoái do kỳ vọng nhu cầu ở phân khúc cao cấp tăng lên. Đến nay, hơn 80% sản lượng đã có đơn đặt hàng hoặc được bán ra, trong khi còn khoảng 3 tuần mới đến Trung thu.

Khách sạn dự kiến lượng hàng còn lại sẽ được hấp thụ khi nhu cầu mua lẻ bước vào giai đoạn cao điểm.

Khách sạn Sheraton Saigon cũng cho biết đã đạt hơn 50% kế hoạch bán bánh, dù thời điểm ra mắt năm nay muộn hơn so với một số năm trước. Phần lớn đơn hàng sớm đến từ khách doanh nghiệp, trong đó có nhiều đối tác đã mua bánh của khách sạn qua nhiều năm.

Đáng chú ý, Sheraton cho biết nhiều khách hàng doanh nghiệp đã chủ động lên kế hoạch và đặt bánh từ quý II. Khách sạn đánh giá sức mua năm nay có xu hướng nhỉnh hơn năm trước, đặc biệt ở phân khúc doanh nghiệp.

Đây cũng là nhóm khách hàng tạo nên nhịp bán hàng sớm của phân khúc cao cấp.

Nhu cầu bánh trung thu bình dân dồn về cuối mùa

Đáng chú ý, trong khi nhiều khách sạn 5 sao đã "cháy hàng" sản phẩm bánh trung thu, bức tranh trái ngược lại ghi nhận ở phân khúc bình dân.

Thương hiệu Bakes cho biết doanh số bánh trung thu đến nay đã tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết kết quả này vẫn chưa đạt kỳ vọng ban đầu.

Đáng chú ý, khách hàng của Bakes lại có xu hướng mua muộn hơn năm trước, đặc biệt với đơn hàng doanh nghiệp. Nhu cầu không phân bổ đều trong mùa mà tập trung nhiều hơn vào giai đoạn cuối. Khi các đơn hàng lớn đồng loạt được xác nhận, một số nguyên liệu và sản phẩm của Bakes đã gần hết trong giai đoạn cao điểm.

Để thúc đẩy quyết định mua, doanh nghiệp đã chủ động tiếp cận khách hàng từ sớm, gửi mẫu, giới thiệu bộ sưu tập, đồng thời tăng tính linh hoạt với các dịch vụ thiết kế, cá nhân hóa cho đơn hàng lớn.

Khách hàng chần chừ hơn trong việc chốt đơn bánh trung thu phân khúc bình dân. Ảnh: Diệu Thanh.

Ở kênh siêu thị, Saigon Co.op cho biết đã chuẩn bị phong phú, đa dạng về chủng loại và phân khúc giá, từ bánh trung thu truyền thống đến các dòng bánh cao cấp, hộp quà biếu, đáp ứng nhu cầu thưởng thức và trao tặng của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, hệ thống đang triển khai chính sách chiết khấu 16% đối với các đơn hàng bánh trung thu, áp dụng cho nhiều thương hiệu như Kinh Đô, Maison, Đại Phát, Bibica cùng dòng bánh Co.op Bakery.

Siêu thị cũng có dòng sản phẩm mức giá từ 159.000 đồng/hộp 4 bánh hoặc 103.900 đồng/hộp 2 bánh, để đa dạng hóa đối tượng khách hàng.

Đại diện siêu thị đánh giá bên cạnh yếu tố giá cả, người tiêu dùng hiện nay cũng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu, chất lượng sản phẩm và xu hướng bánh ít ngọt, thanh đạm.