Chưa đến Trung thu, nhiều loại bánh độc đáo đã 'cháy hàng'

Tuy đã xuất hiện trên thị trường từ năm ngoái, các loại bánh Trung thu dẻo trứng muối, bánh Trung thu dừa sáp... vẫn giữ được sức hút, với hàng nghìn lượt bán ra trên các sàn TMĐT.

Dù xuất hiện từ mùa Trung thu năm ngoái, bánh dẻo trứng muối vẫn giữ được sức hút cho đến hiện tại. Ảnh: Đặng Huyền.

Từ đầu tháng 7, các cửa hàng đã rục rịch nhận đơn đặt bánh Trung thu, trong đó các loại bánh dẻo trứng muối, bánh dẻo lạnh nhân sầu riêng tươi, bánh dừa sáp... được "săn đón".

Bánh dẻo trứng muối vẫn chưa "hạ nhiệt"

Chỉ cần nhập từ khóa "bánh dẻo trứng muối" trên sàn thương mại điện tử (TMĐT), hàng loạt kết quả sẽ hiện ra với đa dạng mẫu mã, thương hiệu cho đến giá cả. Đáng nói, loại bánh này đã xuất hiện trên thị trường từ mùa Trung thu trước nhưng vẫn giữ được sức hút cho đến hiện tại.

Theo ghi nhận, loại bánh dẻo trứng muối đang được săn đón nhất hiện nay, với hàng nghìn lượt bán ra trên các sàn TMĐT, được chia thành 2 loại: nhân sen trứng muối và nhân kem trứng muối. Đối với các loại bánh nhỏ 2 trứng, giá thành hiện rơi vào khoảng 160.000 đồng/bánh 200 gr, trong khi các loại lớn 5 trứng có thể lên đến 330.000 đồng/bánh 500 gr.

Bên cạnh phần vỏ truyền thống làm từ bột nếp, người bán còn "biến tấu" thêm vỏ bánh làm từ matcha, khoai môn... để khách hàng có thêm lựa chọn. Bên dưới phần đánh giá sản phẩm, nhiều người sau khi ăn đều nhận xét loại bánh này có kết cấu mềm dẻo, nhân trứng muối lẫn với sen thơm mịn và có phần khác biệt so với một số sản phẩm bánh truyền thống khác.

Chị Minh Anh (hiện sinh sống tại phường Gia Định, TP.HCM) cho biết các mùa Trung thu trước chị chỉ ăn bánh nướng, nhưng năm nay thử mua bánh dẻo trứng muối cho cả nhà ăn và mọi người đều rất thích, đặc biệt là các bé nhỏ. "Thông thường, sản phẩm bánh dẻo thường khá ngọt nhưng với sở thích khách hàng hiện nay, nhiều tiệm cũng đã chủ động giảm ngọt cho bánh", chị Minh Anh nói thêm.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Hồng Ngọc, một chủ tiệm chuyên bán đặc sản miền Bắc tại TP.HCM, cho biết bắt đầu bán dòng bánh này từ năm ngoái, thời điểm sản phẩm trở nên nổi tiếng sau khi được một số nhà sáng tạo nội dung ẩm thực trên mạng xã hội giới thiệu. Trước đó, bánh dẻo nhân sen trứng muối vẫn có người mua nhưng chưa tạo được sức hút lớn như hiện nay.

Theo chị, bánh chủ yếu được xưởng ở Hà Nội sản xuất theo đơn đặt hàng với số lượng lớn. "Mỗi lần nhập cũng phải vài chục cái vì xưởng không bán lẻ", chị chia sẻ.

Chị Ngọc cũng cho hay cửa hàng thường nhập các thương hiệu bánh dẻo trứng muối khác nhau, tùy theo nhu cầu của khách hàng, trong đó có cả những dòng từng gây "sốt" trên mạng xã hội năm ngoái.

Tuy nhiên, tình hình kinh doanh đối với sản phẩm này trong năm nay đã giảm đáng kể do ngày càng có nhiều đơn vị tham gia bán, nhưng giá cả vẫn không biến động quá nhiều so với năm ngoái.

Trong khi đó, nhân viên tiệm bánh LaLa Bakery tại phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM cho biết cửa hàng chỉ mới bắt đầu kinh doanh bánh dẻo nhân sen trứng muối từ năm nay. Bên cạnh các đơn hàng online, bánh vẫn được làm và bày bán hàng ngày tại cửa hàng, tuy nhiên số lượng không cố định mà phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất của bếp. Vì vậy, vào những ngày cao điểm, sản phẩm có thể hết sớm hơn dự kiến.

Nhiều loại bánh độc lạ với hàng chục nghìn lượt bán ra

Không chỉ bánh dẻo trứng muối, thị trường càng trở nên sôi động hơn với sự xuất hiện của bánh dẻo lạnh mochi nhân sầu riêng tươi. Loại bánh này cũng có phần vỏ bên ngoài dẻo mịn nhưng điểm nhấn lại nằm ở nhân sầu riêng tươi bên trong.

Dù có nguyên liệu chính là sầu riêng, sản phẩm có mức giá "mềm" hơn rất nhiều so với bánh dẻo trứng muối, dao động từ 105.000 đồng/cái.

Bánh dẻo lạnh mochi nhân sầu riêng tươi cũng đang được nhiều bạn trẻ săn đón. Ảnh: Hảo Crepe Auth.

Trong khi đó với hơn 10.000 lượt bán trên TikTok Shop, bánh Trung thu dừa sáp cũng là một sản phẩm độc đáo đang được khách hàng ưa thích. Theo nhiều người, bánh dừa sáp có phần nhân dẻo hơn so với các loại nhân dừa truyền thống và không bị ngọt gắt, đồng thời mức giá chỉ từ 170.000 đồng/bánh 200 gr cũng được đánh giá là phù hợp bởi nguyên liệu dừa sáp không hề rẻ.

Nhìn chung, thị trường bánh Trung thu mở bán sớm năm nay có phần nhộn nhịp và độc đáo hơn so với các năm trước. Để thu hút tệp khách hàng trẻ, nhiều thương hiệu cũng đã bắt kịp xu hướng và sáng tạo nhiều loại nhân độc đáo như bơ già dừa non, sen trứng muối mịn với giá cả hợp lý.

Bên cạnh đó, các hãng bánh cũng dần thích nghi với những thay đổi của thị trường khi đầu tư đẩy mạnh nhiều phiên livestream bán hàng và tư vấn trực tiếp cho người mua, cũng như chạy các chương trình khuyến mại trên sàn TMĐT nhằm tăng thêm doanh số bán hàng trong mùa Trung thu năm nay.