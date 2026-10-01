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Kinh doanh

TP.HCM tăng trưởng 9,86% trong quý III

  • Thứ năm, 1/10/2026 20:12 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

GRDP TP.HCM quý III tăng 9,86% so với cùng kỳ, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 9,06%. Khu vực dịch vụ tiếp tục đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng của thành phố.

Tăng trưởng GRDP quý III của TP.HCM đạt 9,86%. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo từ cơ quan Thống kê TP.HCM, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III/2026 tăng 9,86% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố dầu khí, mức tăng đạt 10,08%.

Với kết quả này, TP.HCM đứng thứ 18 trong số 34 địa phương về tốc độ tăng trưởng GRDP quý III. Trong cùng kỳ, có 17 địa phương ghi nhận mức tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên.

Quảng Ninh là địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất với 15,04%, tiếp đến là Thái Nguyên 13,96%, Bắc Ninh 13,83% và Hưng Yên 12,01%. Hà Nội đứng thứ 17 với mức tăng 10,02%.

Trong cơ cấu tăng trưởng quý III của TP.HCM, khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò lớn nhất khi tăng 9,95% so với cùng kỳ, đóng góp 51,9% vào mức tăng GRDP chung.

Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,17%, đóng góp 37,5% vào tăng trưởng. Trong đó, riêng ngành công nghiệp tăng 9,94%, còn xây dựng tăng 12,52%.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,4%, đóng góp 0,7% vào mức tăng GRDP. Phần còn lại đến từ thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm, tăng 9,59% và đóng góp 9,9%.

NHỮNG ĐỊA PHƯƠNG TĂNG TRƯỞNG CAO NHẤT CẢ NƯỚC QUÝ III
Nguồn: Thống kê TP.HCM
Quảng Ninh Thái Nguyên Bắc Ninh Hải Phòng Hưng Yên Hà Tĩnh Đà Nẵng Điện Biên Khánh Hòa Lào Cai Ninh Bình Thanh Hóa An Giang Tây Ninh Đồng Nai Nghệ An Hà Nội TP.HCM 15,0413,9613,8313,0912,0111,8411,8311,6710,6610,5810,5410,4910,2810,2410,2110,1110,029,86 Quảng NinhTăng trưởng GRDP … 15,04 Thái NguyênTăng trưởng GRDP … 13,96 Bắc NinhTăng trưởng GRDP … 13,83 Hải PhòngTăng trưởng GRDP … 13,09 Hưng YênTăng trưởng GRDP … 12,01 Hà TĩnhTăng trưởng GRDP … 11,84 Đà NẵngTăng trưởng GRDP … 11,83 Điện BiênTăng trưởng GRDP … 11,67 Khánh HòaTăng trưởng GRDP … 10,66 Lào CaiTăng trưởng GRDP … 10,58 Ninh BìnhTăng trưởng GRDP … 10,54 Thanh HóaTăng trưởng GRDP … 10,49 An GiangTăng trưởng GRDP … 10,28 Tây NinhTăng trưởng GRDP … 10,24 Đồng NaiTăng trưởng GRDP … 10,21 Nghệ AnTăng trưởng GRDP … 10,11 Hà NộiTăng trưởng GRDP … 10,02 TP.HCMTăng trưởng GRDP … 9,86
Đơn vị: %.

Tính chung 9 tháng đầu năm, GRDP TP.HCM tăng 9,06% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ yếu tố dầu khí, mức tăng đạt 9,16%.

Trong 9 tháng, khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực chính của nền kinh tế thành phố với mức tăng 9,27%. Khu vực này chiếm 51,8% GRDP và đóng góp 53,6% vào mức tăng chung.

Đáng chú ý, 9 ngành dịch vụ chủ yếu tăng 9,54%, chiếm 47,1% quy mô GRDP và đóng góp 49,6% vào tăng trưởng chung của thành phố.

Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,18% trong 9 tháng, chiếm 35,8% GRDP và đóng góp 35,2% vào mức tăng chung. Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,12%, đóng góp 0,7%.

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Minh Khánh

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